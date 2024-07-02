27 тысяч в ряды ВСУ: в Минюсте озвучили, сколько заключенных могут мобилизовать

Сейчас более 3 тысяч заключенных условно-досрочно освободили в обмен на мобилизацию. И Украина готова взять в ряды ВСУ в разы больше заключенных.

https://glavred.info/ukraine/27-tysyach-v-ryady-vsu-v-minyuste-ozvuchili-skolko-zaklyuchennyh-mogut-mobilizovat-10577582.html Ссылка скопирована

Больше заключенных могут вступить в ряды ВСУ по новой государственной программе / Коллаж: Главред, фото: flickr

Украинская власть дала возможность заключенным гражданам стать на защиту государства. Более 3 тысяч осужденных уже мобилизовали. Однако еще 27 тысяч потенциально могут также присоединиться к ВСУ в обмен на условно-досрочное освобождение.

Как пишет Associated Press, заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая рассказала, что интерес к программе условно-досрочного освобождения для службы в армии превысил ожидания, и Минюст может обеспечить до 5000 новобранцев.

"Много мотивов происходит от желания вернуться домой героем, а не вернуться домой из тюрьмы", - сказала она. видео дня

Но осужденных сразу не допускают к мобилизации: они должны пройти собеседование, медицинский осмотр и пересмотр судимости. Также к службе не могут допустить тех, кто оказался в тюрьме из-за изнасилования, убийства двух и более лиц или преступлений против национальной безопасности Украины.

В издании также отмечают, что Украина показывает четкую разницу между государственной программой и вербовкой осужденных в стране-агрессоре России. В последней, как правило, осужденных отправляют на смертоносные бои. В то же время украинская программа предусматривает интеграцию заключенных в регулярные украинские фронтовые подразделения.

"После проверки условно-досрочно освобожденных заключенных отправляют на базовую подготовку в лагеря, где они учатся обращению с оружием и другим основам боя. Обучение завершается позже, когда они присоединяются к отдельным подразделениям", - говорится в статье.

Кто такая Елена Высоцкая? Елена Высоцкая - заместитель Министра юстиции Украины в направлении реализации государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний и пробации. В 2019 году занимала должность руководителя Патронатной службы Министра юстиции Украины, а затем руководителя Секретариата государственного секретаря Министерства юстиции Украины, пишет Государственная уголовно-исполнительная служба Украины.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, после 16 июля повестки в Украине смогут присылать обычной почтой - сразу после того, как истечет установленный новым законом о мобилизации срок в 60 дней на уточнение военно-учетных данных.

Ранее стало известно, что военнообязанные украинцы могут за считанные минуты обновить свои военно-учетные данные в ТЦК и СП, ЦПАУ и - особенно - в приложении "Резерв+", поэтому продлевать сроки обновления данных еще 90 дней после 16 июля считается нецелесообразным.

Накануне в Верховной Раде Украины сообщили об изменениях в законе о мобилизации и с 1 июля три категории студентов могут призвать на военную службу.

Другие новости о мобилизации:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред