F-16 будут в Украине 'в ближайшее время': Нидерланды заинтриговали заявлением

Украинские пилоты поражают своими темпами освоения сложных F-16, заявил министр обороны Нидерландов.

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Украина получит истребители F-16 в ближайшее время / Коллаж: Главред, фото: US Air Force

Нидерланды передадут Украине истребители F-16 в ближайшее время. Детали поставок не разглашаются, чтобы не предоставлять России ценной информации. Об этом рассказал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в комментарии "Укринформу" в Гааге.

"Я могу сказать, что F-16 поступят в ближайшее время, и что мы упорно работаем, чтобы это произошло как можно быстрее. Но я не буду делиться никакими подробностями. Причина не в том, что я не хочу информировать общественность, потому что я хотел бы информировать всех, насколько это возможно", - отметил министр.

По его словам, истребители F-16 могут стать мишенью для России. Брекельманс подчеркнул, что любая информация о точном времени и количестве переданных самолетов является очень ценной для российского режима.

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Также Брекельманс отметил чрезвычайные усилия украинских пилотов, которые за короткий срок осваивают сложную систему F-16.

"Также я не буду называть их точное количество, потому что это также ценная информация для России. Я могу сказать, что то, что сейчас делают украинские пилоты, это действительно удивительно. Обычно нидерландским пилотам нужно много лет, иногда даже более пяти лет, чтобы изучить F-16, чтобы изучить систему, которая является достаточно сложной. Украинские пилоты сейчас делают это за год-полтора. Поэтому это действительно что-то выдающееся", - сказал он.

Министр подчеркнул, что все процессы передачи вооружений должны проходить безопасно и надежно, чтобы избежать любых рисков.

"Я думаю, что на первом этапе противовоздушная оборона будет важнейшим способом использования F-16. И, возможно, со временем их можно будет использовать и для других маневров. Но приоритет - противовоздушная оборона", - добавил Брекельманс.

Что известно о самолетах F-16 / Инфографика: Главред

Передача Украине истребителей F-16 - последние новости

Напомним, министр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов выдала лицензию на экспорт в Украину 24-х самолетов F-16 и семи авиадвигателей. Первый самолет будет поставлен "в ближайшее время".

Президент Владимир Зеленский говорил, что Украина уже в ближайшее время получит истребители F-16. Министр обороны США Лойд Остин заявил, что США упорно работают над тем, чтобы предоставить Украине F-16 уже этим летом.

Кроме этого, Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16 уже в этом году.

Как сообщал Главред, Греция планирует через США передать Украине 32 истребителя F-16. Афины решились на такое решение, поскольку ВВС страны хотят модернизировать 82 самолета F-16 в Block-70 и закупить у Франции 24 истребителя четвертого поколения Rafale.

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