УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

F-16 будут в Украине "в ближайшее время": Нидерланды заинтриговали заявлением

Руслана Заклинская
17 июля 2024, 21:20
32
Украинские пилоты поражают своими темпами освоения сложных F-16, заявил министр обороны Нидерландов.
F-16 будут в Украине 'в ближайшее время': Нидерланды заинтриговали заявлением
Украина получит истребители F-16 в ближайшее время / Коллаж: Главред, фото: US Air Force

Нидерланды передадут Украине истребители F-16 в ближайшее время. Детали поставок не разглашаются, чтобы не предоставлять России ценной информации. Об этом рассказал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в комментарии "Укринформу" в Гааге.

"Я могу сказать, что F-16 поступят в ближайшее время, и что мы упорно работаем, чтобы это произошло как можно быстрее. Но я не буду делиться никакими подробностями. Причина не в том, что я не хочу информировать общественность, потому что я хотел бы информировать всех, насколько это возможно", - отметил министр.

По его словам, истребители F-16 могут стать мишенью для России. Брекельманс подчеркнул, что любая информация о точном времени и количестве переданных самолетов является очень ценной для российского режима.

видео дня

Также Брекельманс отметил чрезвычайные усилия украинских пилотов, которые за короткий срок осваивают сложную систему F-16.

"Также я не буду называть их точное количество, потому что это также ценная информация для России. Я могу сказать, что то, что сейчас делают украинские пилоты, это действительно удивительно. Обычно нидерландским пилотам нужно много лет, иногда даже более пяти лет, чтобы изучить F-16, чтобы изучить систему, которая является достаточно сложной. Украинские пилоты сейчас делают это за год-полтора. Поэтому это действительно что-то выдающееся", - сказал он.

Министр подчеркнул, что все процессы передачи вооружений должны проходить безопасно и надежно, чтобы избежать любых рисков.

"Я думаю, что на первом этапе противовоздушная оборона будет важнейшим способом использования F-16. И, возможно, со временем их можно будет использовать и для других маневров. Но приоритет - противовоздушная оборона", - добавил Брекельманс.

ф-16 f-16 инфографика
Что известно о самолетах F-16 / Инфографика: Главред

Передача Украине истребителей F-16 - последние новости

Напомним, министр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов выдала лицензию на экспорт в Украину 24-х самолетов F-16 и семи авиадвигателей. Первый самолет будет поставлен "в ближайшее время".

Президент Владимир Зеленский говорил, что Украина уже в ближайшее время получит истребители F-16. Министр обороны США Лойд Остин заявил, что США упорно работают над тем, чтобы предоставить Украине F-16 уже этим летом.

Кроме этого, Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16 уже в этом году.

Как сообщал Главред, Греция планирует через США передать Украине 32 истребителя F-16. Афины решились на такое решение, поскольку ВВС страны хотят модернизировать 82 самолета F-16 в Block-70 и закупить у Франции 24 истребителя четвертого поколения Rafale.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Нидерланды военный самолет F-16 истребитель-перехватчик
Реклама

Главное за день

F-16 будут в Украине "в ближайшее время": Нидерланды заинтриговали заявлением

F-16 будут в Украине "в ближайшее время": Нидерланды заинтриговали заявлением

21:20 Украина
На Киевщине ввели аварийные отключения: задело ли Киев

На Киевщине ввели аварийные отключения: задело ли Киев

20:19 Украина
Украину накроет мощный шторм: будут лить грозовые дожди, град и шквалы

Украину накроет мощный шторм: будут лить грозовые дожди, град и шквалы

19:53 Синоптик
Все главные новости
Реклама

Популярное

Долой косу: Юлия Тимошенко показалась в дорогущем платье и с новой прической 4395

Долой косу: Юлия Тимошенко показалась в дорогущем платье и с новой прической

Есть только 1 условие: в Пентагоне рассказали, где Украина сможет применять F-16 3288

Есть только 1 условие: в Пентагоне рассказали, где Украина сможет применять F-16

Какова реальная цель военных учений Китая и Беларуси: Ступак поразил догадкой 2777

Какова реальная цель военных учений Китая и Беларуси: Ступак поразил догадкой

Остановилось сердце звезды Слуги народа - детали 2448

Остановилось сердце звезды "Слуги народа" - детали

Последние новости

21:44

"Украдены миллионы рублей": путинистка Любовь Успенская совершила крупное преступление

21:38

Беларусь - маленький вассал: аналитик раскрыл мотив сотрудничества Китая с Минском

21:20

F-16 будут в Украине "в ближайшее время": Нидерланды заинтриговали заявлением

21:15

"Тянут на нормальный срок": Кондратюк жестко разнес Ани Лорак и Повалий

21:06

Россияне наконец-то дождались веерных отключенийВидеоблоги

У Трампа больше шансов победить на выборах в США, и это не трагедия для Украины – КочетковУ Трампа больше шансов победить на выборах в США, и это не трагедия для Украины – Кочетков
20:52

Звезда "Американской истории ужасов" выходит замуж

20:49

Украинский актер неожиданно выехал в США: экс-супруга сделала заявление

20:24

"Глупые люди руководили страной": Трамп требует от Тайваня платы за защиту от Китая

20:21

"Почивай с миром": умер звезда сериалов "Нюхач-2" и "Возвращение Мухтара-4"

Реклама
20:19

На Киевщине ввели аварийные отключения: задело ли Киев

19:53

Украину накроет мощный шторм: будут лить грозовые дожди, град и шквалы

19:48

Над Украиной кружил самолет ВВС Британии: все подробности

19:37

Как сделать дома прохладнее в жару: легкий, но рабочий способ

19:11

Стоимость доллара и евро достигла исторического максимума: НБУ обновил курсы валют

19:10

"Война – это материя цифр": что происходит на фронтемнение

18:39

Как сделать самодельную стиральную машину из тазика и бутылкиВидео

18:20

Украину накроет волна отключений электроэнергии: как будут действовать графики 18 июля

18:16

"Я не могу дышать": эмоциональный разговор военного с родными после возвращения из плена

18:15

Порошенко тратит миллионы донатов украинцев на выкуп из суда взяточников и аферистов - Иванов

18:14

Как увеличить скорость работы ноутбука: простые способы, о которых знают единицыВидео

Реклама
18:06

Совсем обезумели: в России ноют из-за блэкаутов, призывают бить по ЧАЕС

18:03

Как использовать яблочную кожуру: 3 хитрости, о которых вы не догадывались

17:42

РФ изменила тактику в море: в ВМС назвали неожиданную причину, почему враг прячет флот

17:12

"Я не прощаюсь": Коноплянка объявил о завершении футбольной карьеры

16:53

В Украине может в два раза вырасти цена на популярный продукт

16:29

Жара в Украине будет бить рекорды каждый год: какой будет погода в ближайшие 10 дней

15:54

"Он спивается": актриса-путинистка сделала скандальное заявление про Галкина

15:52

Истощение России в технике достигнет критической точки в 2025 году — The Economist

15:40

Адель ставит на паузу карьеру и уходит со сцены: "Когда-нибудь к этому привыкну"

15:39

Как удалить пятно от маркера с одежды: простой, но очень эффективный способВидео

15:29

Боюсь быть такой же, как ты: дочь Агутина обратилась к отцу

15:26

Чем отличается шампанское от просекко: простое объяснениеВидео

15:20

Гороскоп на завтра 18 июля: Близнецам - нелегкая дорога, Девам - прилив сил

15:19

Популярная украинская актриса получила серьезные травмы за границей.Видео

15:11

Поддержали Украину и осудили Орбана: Европарламент одобрил новую резолюцию

15:09

Обнимались и плакали: из плена вернулась почти сотня наших защитниковФотоВидео

14:47

Мобильные операторы будут работать без света дольше: в Госспецсвязи назвали сроки

14:35

Покушение на Трампа: эксперт назвал главные мотивы стрельбы - была ли "постановка"

14:15

Считает себя "человеком Президента" - несмотря на весь позор, Николай Тищенко продолжает примазываться к властной команде

14:11

Как почистить микрофон в телефоне - лучшие домашние методы

Реклама
13:45

Военнообязанные будут получать штрафы через "Дію": кого это касается

13:25

Когда увидел ТЦК: Узелков показал, как убегает от полиции

13:07

"Страдают 10 лет": в США жестко ответили Лаврову на заявления об угрозах для РФ

13:05

Когда перестанут отключать свет в Украине: названы сроки

13:05

Киркорова уличили в зависимости: певец ошарашил фото в шортах

12:33

Ситуация со светом может улучшиться: Энергоатом подключил энергоблок-тысячник

12:28

Солнечная вспышка частично "заглушила" связь: Землю накрыла новая магнитная буря

12:15

Зачем нужна маленькая черная точка возле камеры - всего их 3

12:03

Поможет ли покушение выиграть выборы в США Трампу: Кочетков дал прогноз

11:28

Долой косу: Юлия Тимошенко показалась в дорогущем платье и с новой прической

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять