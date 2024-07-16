Украина может получить от Франции истребители Mirage-2000-5 - когда Украина получит лучшие истребители чем F-16, пилотов якобы уже готовят.

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Украина может получить французские истребители / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Украина в этом году уже может получить французские истребители Mirage-2000-5, а пилоты уже могут быть подготовленными. Об этом сообщил главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире Эспрессо.

"Информация о том, что Украина 100% получит от Франции истребители Mirage-2000-5, появилась именно от президента страны. Причем отмечается на сроках в полгода. Впрочем, важно отметить, что во французской прессе информация о том, что украинские пилоты якобы учатся на истребителях Mirage-2000, появилась еще в марте 2023 года. Затем эта информация была опровергнута командованием Воздушных сил. На официальном уровне в Сенате Франции возможность передачи этих самолетов Украине обсуждалась зимой 2022-2023 годов", - сказал он в эфире телеканала "Эспрессо".

Также Катков сообщил, что недавно посол Франции в Украине заявил, что подготовка пилотов для этих истребителей продлится месяцы, при этом он не сказал, сейчас ли уже пилоты готовятся.

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"Пока неизвестно, какой это срок, потому что и полгода можно считать как несколько месяцев. Относительно количества истребителей Mirage-2000-5, которые Франция может передать Украине, то эта информация держится в тайне. Впрочем, можно констатировать, что речь идет о 20 единицах. Именно такое количество этих самолетов находится на вооружении Франции и все равно снимается с вооружения. Об этом и подчеркивал министр обороны Франции. Он отметил, что вся техника, которая снимается с вооружения, передается в Украину", - резюмировал Катков.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Передача оружия и авиации Украине

31 мая премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что датские истребители F-16 вскоре доставят в Украину.

Бельгия поставит Украине 30 своих истребителей F-16 до 2028 года. Первые самолеты должны быть поставлены уже до конца года. Об этом заявила министр иностранных дел Хаджа Лабиб.

Министр обороны страны Кайса Оллонгрен сообщила, что Украина сможет использовать предоставленные Нидерландами истребители F-16 для нанесения ударов по целям на территории страны-агрессора России.

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