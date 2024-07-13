Это неприемлемо: Украина отреагировала на план Бельгии относительно передачи F-16

В планах Бельгии передать Украине 30 бортов истребителей F-16 до конца 2028 года. В Украине называют это неприемлемым вариантом.

https://glavred.info/ukraine/eto-nepriemlemo-ukraina-otreagirovala-na-plan-belgii-otnositelno-peredachi-f-16-10580462.html Ссылка скопирована

Украину беспокоит растянутый график поставок F-16 от Бельгии / Коллаж: Главред, фото: flickr, Президент Украины

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква прокомментировал графики поставок самолетов F-16 от стран-партнеров. В эфире "Радио Свобода" он отметил, что Украина имеет данные о датах передачи истребителей, но некоторые страны планируют делать это в течение достаточно длительного времени.

Жовква подтвердил, что Украине действительно необходимо то количество самолетов, о котором накануне говорил президент Владимир Зеленский, то есть 128 бортов. Государство уже имеет соответствующие декларации от партнеров по количеству F-16.

Однако не обходится без нюансов. Заместитель руководителя ОП отметил растяжение некоторых стран графиков поставок самолетов. Речь идет о Бельгии. Страна обещает передать Украине 30 бортов F-16.

видео дня

Проблема в том, что в планах страны поставлять эти борта до 2028 года. Учитывая нынешнюю ситуацию в Украине, очевидно, что такие сроки не являются приемлемыми. Еще одним важным вопросом является увеличение количества тренировочных центров для пилотов.

"Этими самолетами должен кто-то управлять. Эти пилоты должны вести тактику боя в соответствии с типом самолета, на котором они будут работать. F-16 - это совсем другая тактика ведения боя. Поэтому говорим и об этом, и в соответствующем заявлении о F-16, которое было составлено во время саммита, сказано, что партнеры будут работать над расширением количества мест для украинских пилотов. И не только, кстати, пилотов. Инженерный состав также очень важен. А также оптимизация, то есть сокращение времени обучения. Во время войны мы не можем позволить себе проходить этот длительный период обучения, как прописано, возможно, в учебниках. Мы можем это оптимизировать", - добавил Жовква.

Кто такой Игорь Жовква? Игорь Жовква - украинский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол, кандидат политических наук (2005), доцент (2014). Руководитель Главного департамента внешней политики и европейской интеграции Администрации Президента Украины (с 2014). Заместитель Руководителя Офиса Президента Украины с 10 сентября 2019 года, пишет Википедия.

Передача Украине F-16 от партнеров

Напомним, на саммите НАТО в Вашингтоне государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о начале передачи Украине истребителей F-16 из Нидерландов и Дании.

Кроме этого Нидерланды объявили о выделении дополнительного пакета военной помощи для Украины на 300 миллионов евро, которые пойдут на закупку боеприпасов для самолетов типа F-16, которые вскоре получит Украина.

Из-за того, что уже этим летом в Украине появятся первые F-16 от Нидерландов и Дании, в России же по этому поводу устроили истерику. В РФ заявили, что Вашингтон, объявив о поставках, возглавляет "банду войны".

Другие новости о F-16 для Украины:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред