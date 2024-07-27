Пожар на объекте промышленности в Полтаве: детали ночной атаки РФ по Украине

В ночь на 27 июля 2024 года враг атаковал Украину управляемой авиационной ракетой Х-59/Х-69 и четырьмя ударными БпЛА "Shahed".

https://glavred.info/ukraine/pozhar-na-obekte-promyshlennosti-v-poltave-detali-nochnoy-ataki-rf-po-ukraine-10583852.html Ссылка скопирована

Детали ночной атаки РФ по Украине / коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Российские войска в ночь на 27 июля атаковали дронами Полтавскую область. Поврежден промышленный объект. Об этом сообщил председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин в Telegram.

"Россия ночью атаковала Полтавскую область дронами. Есть повреждения промышленного объекта", - рассказал он.

По его словам, в результате возник пожар, его ликвидировали спасатели.

видео дня

"К счастью, без пострадавших", - добавил Пронин.

В то же время, глава Киевской ОГА Руслан Кравченко рассказал, что обломки вражеского БпЛА упали на территории одного из населенных пунктов Киевской области. Возник пожар травяного настила, который оперативно ликвидировали.

"Четвертую ночь подряд область под атакой вражеских ударных дронов. Тревога объявлялась трижды. Попаданий в объекты гражданской и критической инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют. Оборваны электропровода. Также повреждены крыши двух частных домов и забор. Обломки фиксируются на приусадебных участках. Оперативные группы продолжают свою работу по ликвидации последствий атаки", - говорится в его сообщении.

Как отработала ПВО

Воздушные Силы ВС Украины сообщили, что в ночь на 27 июля 2024 года враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59/Х-69 из воздушного пространства ВОТ Запорожской области и четырьмя ударными БПЛА "Shahed" из Приморско-Ахтарска - РФ.

"Все цели были сбиты силами и средствами Сил обороны Украины в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Киевской областях", - говорится в сообщении.

Кроме того, в течение прошлых и за текущие сутки противовоздушной обороной уничтожено еще восемь воздушных целей на южном и северо-восточном направлениях: 4 разведывательных БпЛА "Supercam", 1 ударно-разведывательный БпЛА "Форпост", 1 БпЛА (тип устанавливается), 2 барражирующих боеприпаса "Ланцет".

Работа ПВО / фото: Воздушные Силы

Что такое дрон Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Атаки РФ по Украине - что известно

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 408 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что российское военное командование меняет тактику применения беспилотников. Он отметил, что возможно это связано с небольшим количеством произведенных беспилотников.

В то же время, в Украине стала крепче защита неба. Германия уже передала дополнительную систему ПВО Patriot. Об этом официально заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред