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РФ меняет тактику применения БПЛА в ходе атак: Жданов назвал главную опасность

Мария Николишин
23 июля 2024, 10:43
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Уже было четыре случая, когда дрон заворачивал на территорию Беларуси и шел в сторону Витебска, на Российскую Федерацию, говорит Жданов.
РФ меняет тактику применения БПЛА в ходе атак: Жданов назвал главную опасность
РФ меняет тактику применения БПЛА / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Российское военное командование меняет тактику применения беспилотников. Об этом на чате в Главреде рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Он отметил, что возможно это связано с небольшим количеством произведенных беспилотников (похоже, с этим есть проблемы), а также из-за проблем с пироксилином (это одна из составляющих взрывчатых веществ, которые Россия не производит, а покупает).

"Возможно, у РФ беспилотники еще есть, а вот боевого заряда для них нет. Россияне сейчас обычно запускают рой беспилотников, в составе которого есть ударные боевые дроны с фугасным зарядом, пустышки, в которых, скорее всего, лежит балласт, чтобы не нарушать аэродинамику, и дроны-разведчики. Понятно, что дроны-камикадзе выполняют огневую задачу, дроны-разведчики отслеживают нашу систему ПВО и, возможно, дают объективный контроль поражения целей, на которые нацелены боевые дроны, а пустышки перегружают нашу систему ПВО, поскольку РЛС не различает, есть боевой заряд или нет, а просто видит дрон", - говорит военный эксперт.

Он отметил, что во время предыдущих атак несколько дней назад дроны просто исчезли с радаров. Военные предполагают, что они могли просто упасть где-то на территории Украины, потому что закончилось топливо, и ими перестали управлять. Сейчас продолжаются активные поиски беспилотников в тех местах, где они исчезли с радаров.

"Уже было четыре случая, когда дрон заворачивал на территорию Беларуси и шел в сторону Витебска, на Российскую Федерацию. Напомню, что топлива "шахеду" хватает на 900 км, поэтому вполне возможно, что дроны-пустышки могут возвращать через Беларусь и идти на исходный аэродром, чтобы их потом повторно можно было запустить. Это лишь версия, но она имеет право на жизнь. В пользу этой версии говорит еще и то, что белорусское командование знает об этой операции, потому что каждый раз, когда дрон входит в воздушное пространство Беларуси, белорусы поднимают истребитель или вертолет и сопровождают беспилотник. Так недавно дрон прошел над белорусским Гомелем и пошел на Витебск, на территорию РФ. То есть белорусы каждый раз знают, встречают, сопровождают", - добавляет Жданов.

По его словам, нам нужно следить, чтобы дроны не пошли обратным маршрутом и не зашли к нам из Житомирской, Ровенской или Киевской областей, то есть с севера, на нашу территорию.

"Это самое опасное для нас в этой истории", - подчеркнул полковник запаса.

Смотрите видео чата с Олегом Ждановым, где он спрогнозировал дальнейший ход войны:

Он также вспомнил слова Лукашенко, сказанные 3 июля в торжественной речи по случаю Дня независимости Беларуси.

"Он сказал, что украинцам надо не играть на границе, чтобы белорусы, не дай Бог, не применили силу против Украины. В этом случае хочется сказать белорусам: не балуйтесь, потому что у Украины есть дроны и богатейший опыт их применения (особенно у СБУ, Василий Малюк уже целый антинефтеперерабатывающий фронт открыл), а Мозырский завод буквально в 30 км от нашей границы", - подытожил Олег Жданов.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Атаки РФ по Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, страна-агрессор Россия в ночь на вторник, 23 июля, ударила по Украине дронами-камикадзе "Шахед" и ракетой Х-69. Без попаданий не обошлось. В Сумской ОГА сообщили, что оккупанты нанесли авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинской общины.

21 июля враг также нанес ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в Шосткинском районе Сумской области. Тогда же, оккупанты атаковали Киев, но все вражеские беспилотники были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ.

В то же время, в Украине стала крепче защита неба, потому что Германия уже передала дополнительную систему ПВО Patriot. Об этом официально заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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