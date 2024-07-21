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Украина усилила защиту от российских атак с воздуха: Зеленский рассказал детали

Ангелина Подвысоцкая
21 июля 2024, 23:15обновлено 21 июля, 23:59
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В Украину уже прибыла дополнительная система ПВО Patriot из Германии.
Украина усилила защиту от российских атак с воздуха: Зеленский рассказал детали
Украина усилили воздушную защиту / Коллаж: Главред, фото: Facebook В. Зеленского, Википедия

В Украине стала крепче защита неба. Германия уже передала дополнительную систему ПВО Patriot. Об этом официально заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Сейчас уже мы можем сказать - есть усиление нашей ПВО. Немецкий "Петриот" прибыл в Украину. Я хочу поблагодарить Германию и Соединенные Штаты за этот шаг. В небе мы сможем сделать гораздо больше. Конечно, впереди еще много работы, и это еще далеко не гарантированная защита, но тем не менее - больше силы для Украины", - сказал Зеленский.

К тому же он рассказал о ситуации на фронте. Главком Александр Сырский ездил на фронт, чтобы определить, чего именно не хватает по каждому направлению и на основных позициях.

видео дня

"Распределение снарядов и достаточное количество прежде всего дронов. Очень важно, чтобы на всех основных направлениях чувствовалось, что нам есть чем наносить врагу максимальные потери", - добавил Зеленский.

Передача Украине систем "Patriot" - военная помощь для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, в пятницу, 5 июля, президент Владимир Зеленский объявил о прибытии в Украину новой системы ПВО Patriot из Германии.

Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил о плане подготовки "новых решений" вместе с международными партнерами для противодействия российскому террору.

Согласно информации Financial Times, США могут передать Украине до восьми батарей зенитно-ракетного комплекса Patriot, которые сейчас расположены в Израиле.

ЗРК Patriot

Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.

Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.

Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).

Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

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война в Украине новости Германии Владимир Зеленский военная помощь вторжение России ЗРК Patriot
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