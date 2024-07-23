РФ атаковала критическую инфраструктуру Сумщины: что известно о ночном ударе по Украине

Оккупанты запустили восемь "Шахедов" и одну ракету Х-69. Защитникам Украины удалось сбить семь вражеских дронов. Ракета также не долетела до цели.

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РФ ночью ударила по Украине ракетами и дронами/ коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, ua.depositphotos.com

Страна-агрессор Россия в ночь на вторник, 23 июля, ударила по Украине дронами-камикадзе "Шахед" и ракетой Х-69.

Вражеские воздушные цели запускались из Курской области РФ. Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

"В ночь на 23 июля 2024 года противник нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-69 из воздушного пространства Курской области - рф. и 8-ю ударными БпЛА типа "Shahed" также с Курского направления. Атакована Сумская область", - отметил Олещук. видео дня

Он рассказал, что удалось сбить 7 вражеских беспилотников. Ракета также не достигла своей цели из-за активного противодействия защитников Украины.

"К отражению воздушного нападения привлекались подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы Воздушных сил. Противовоздушной обороной сбито 7 вражеских ударных БпЛА "Shahed - 131/136". В результате активного противодействия вражеская управляемая авиационная ракета Х-69 не достигла своей цели", - говорится в сообщении.

Были атакованы объекты критической инфраструктуры Сумщины

В Сумской областной военной администрации уточнили, что семь вражеских дронов были сбиты над Сумщиной.

Однако не обошлось и без попаданий. В Сумской ОВА сообщили, что в ночь на 23 июля российские оккупанты нанесли авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинской громады.

"На месте работают все необходимые службы. Проводится ликвидация последствий вражеской атаки и аварийно-восстановительные работы. Предварительно, погибших нет", - отмечают в ОВА.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Что известно о дроне "Шахед"/ Инфографика: Главред

Удары ракетами и дронами по Украине - последние новости

Напомним, в результате обстрела российскими оккупантами Николаева погиб 12-летний мальчик Кирилл Дядюшко. 19 июля в Николаеве прогремели мощные взрывы. Российская ракета попала в жилой квартал города. Погибли четыре человека, среди которых 12-летний мальчик Кирилл Дядюшко, который занимался народными танцами. Сейчас мама мальчика находится в состоянии шока, с женщиной работают психологи ГСЧС.

22 июля РФ нанесла ракетный удар по Одесской области. Под прицелом россиян снова оказались гражданские объекты.

Также поздно вечером 22 июля по всей Украине объявлялась воздушная тревога - РФ атаковала "Шахедами", взлетел МиГ. В областях были слышны взрывы, работала украинская ПВО.

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