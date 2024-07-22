Есть "прилеты" и разрушения: РФ нанесла ракетный удар по Одесской области

Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Одесской области в понедельник днем, 22 июля.
К счастью обошлось без жертв, сообщил в Telegram глава областной военной администрации Олег Кипер.
"Под прицелом россиян снова оказались гражданские объекты", - отметил он.
По данным главы Одесской ОВА, в результате удара РФ частично разрушен фасад административного здания частного предприятия, складские помещения, повреждены гражданские автомобили.
"К счастью, обошлось без человеческих жертв и травм", - добавил Кипер.
При этом он также опубликовал фото последствий ракетного удара РФ по Одесской области.
Кто такой Олег Кипер
Глава Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года. Работу в органах прокуратуры начал в 2001 году. Работал заместителем начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Украины. Ранее занимал должность прокурора Киева, сообщает Википедия.
Взрывы в Одесской области - последние новости по теме
Ранее РФ ударила ракетой по Одесской области. Враг ударил ракетой по гражданской инфраструктуре. Ракета попала по отелю в Белгород-Днестровском районе.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Одесской области прогремели мощные взрывы. В Одесской области во время воздушной тревоги раздались взрывы в районе Каролино-Бугаз, предварительно враг применил Искандер-М.
Как сообщалось ранее, РФ ударила по Одессе двумя "Искандерами". В результате российской атаки зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре. вероятно, это были ракеты "Искандер-К". ПВО помешала одной ракете достичь цели. На рассвете по Херсонщине враг наносил авиаудары с применением КАБов.
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