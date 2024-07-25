Армия страны-агрессора РФ концентрирует ресурсы в Запорожской области возле оккупированного города Пологи, чтобы наступать оттуда на Гуляйполе.
Такое предположение высказал изданию Bild ветеран ВСУ, который поддерживает контакт с бойцами на передовой.
"Россияне сейчас готовят наступление в Запорожской области и перебрасывают войска в Пологи для удара в направлении Гуляйполя", - отметил собеседник.
По его словам, Гуляйполе является важным стратегическим и логистическим пунктом для украинцев.
"Если россияне возьмут его, Украина окажется под массированным давлением в Запорожской области", - предупредил ветеран ВСУ.
Вероятность контрнаступления ВСУ
По словам источника издания в военных кругах Запада, незадолго до саммита НАТО в Вашингтоне союзников по альянсу проинформировали из Киева об украинском плане мобилизации, который может привести к "локальным контратакам начиная с осени".
Уточняется, что уже сейчас для этого в ВСУ формируются новые бригады, проводится ротация пострадавших частей и компенсируются потери. На Западе полагают, что военные силы РФ могут надорваться в ближайшие месяцы, что может привести к новому повороту на поле боя. При этом источник Bild в Киеве сообщил, что сейчас "вербовка идёт медленно".
Что известно о Bild
Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.
Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.
В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.
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