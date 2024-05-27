РФ наращивает силы на Запорожье: перебрасывает десятки единиц военной техники

Российские войска перебросили большое количество техники на Бердянское направление. Эту технику оккупанты везли через Мариуполь из Воронежской области РФ. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
"Воронежская область. Большая переброска в сторону Ростова зафиксирована нашим "Сопротивлением", - отметил Андрющенко.
По его словам, россияне переправляли в железнодорожном эшелоне не менее 17 единиц МТЛБ и целый состав грузовиков.
"В дальнейшем эти грузовики идентифицированы, как переброшенные в Бердянское направление через Мариуполь. Это подтверждает нашу гипотезу об усилении Запорожского направления", - рассказал Андрющенко.
Кто такой Петр Андрющенко?
Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.
На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.
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Напомним, россияне концентрируют свои войска на границе с Харьковской и Сумской областями. Хотя количество контингента РФ является ограниченным, такая численность может заставить Украину перебросить и растянуть свои силы вдоль границы, говорится в отчете ISW.
Как сообщал Главред, россияне продвинулись возле Часового Яра и еще шести населенных пунктов: Сладкого, Новомихайловки, Сокола, Очеретино, Новоалександровки, Берестового. В Донецкой области войска РФ оккупировали Нетайлово.
Также оккупанты стягивают силы к границе с Сумской и Черниговской областями, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко. Он пояснил, что это происходит из-за неудач российских войск на Харьковщине.
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