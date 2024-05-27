РФ наращивает силы на Запорожье: перебрасывает десятки единиц военной техники

Российские оккупанты перебросили на Бердянское направление технику из Воронежской области РФ, рассказал Петр Андрющенко.

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Оккупанты перебросили технику из Воронежской области / Коллаж: Главред, фото: t.me/andriyshTime

Российские войска перебросили большое количество техники на Бердянское направление. Эту технику оккупанты везли через Мариуполь из Воронежской области РФ. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Воронежская область. Большая переброска в сторону Ростова зафиксирована нашим "Сопротивлением", - отметил Андрющенко.

По его словам, россияне переправляли в железнодорожном эшелоне не менее 17 единиц МТЛБ и целый состав грузовиков.

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"В дальнейшем эти грузовики идентифицированы, как переброшенные в Бердянское направление через Мариуполь. Это подтверждает нашу гипотезу об усилении Запорожского направления", - рассказал Андрющенко.

Кто такой Петр Андрющенко? Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

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Напомним, россияне концентрируют свои войска на границе с Харьковской и Сумской областями. Хотя количество контингента РФ является ограниченным, такая численность может заставить Украину перебросить и растянуть свои силы вдоль границы, говорится в отчете ISW.

Как сообщал Главред, россияне продвинулись возле Часового Яра и еще шести населенных пунктов: Сладкого, Новомихайловки, Сокола, Очеретино, Новоалександровки, Берестового. В Донецкой области войска РФ оккупировали Нетайлово.

Также оккупанты стягивают силы к границе с Сумской и Черниговской областями, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко. Он пояснил, что это происходит из-за неудач российских войск на Харьковщине.

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