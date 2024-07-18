Наступление РФ на Сумщину: Жмайло назвал условие, при котором возможна атака

На данный момент ни Главное управление разведки, ни другие украинские спецслужбы не фиксируют подготовки к вторжению на Сумском направлении.

https://glavred.info/ukraine/nastuplenie-rf-na-sumshchinu-zhmaylo-nazval-uslovie-pri-kotorom-vozmozhna-ataka-10581692.html Ссылка скопирована

Дмитрий Жмайло объяснил, есть ли угроза для Сумщины / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, ОК Запад

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что не исключает наступления российских оккупантов на севере. Эту информацию в интервью Главреду прокомментировал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло и высказал свое мнение относительно того, с какого направления армия РФ может атаковать Украину.

По словам Жмайло, Буданов давал это интервью еще в первой половине июня, когда продолжалось открытие россиянами так называемого нового фронта на севере Харьковской области. Кроме того, в определенном информационном взрыве большую роль сыграли заголовки СМИ.

"Ситуация на линии соприкосновения динамично меняется - у нас высокая интенсивность боев, ежедневно количество раненых и убитых россиян насчитывает около тысячи человек. Так же динамично развивалась ситуация и на Харьковском направлении. Самая глубокая их точка вторжения на расстоянии 10 километров от границы, но прорыв РФ удалось в определенной степени локализовать", - объяснил он.

видео дня

Жмайло отметил: если вспомнить ситуацию в Волчанске, то там на агрегатном заводе заблокирована определенная группа россиян. По разным подсчетам, численность оккупантов там до роты, и они держатся только за счет того, что дронами им поставляют боеприпасы, воду и определенный провиант.

"Сейчас россияне увязли на Харьковщине - им очень важно, чтобы это их вторжение получило определенную логическую развязку. Именно поэтому они сейчас придерживаются тактики малых групп, когда пытаются заходить по 3-4 человека и вести бои за каждый дом. Кроме того, они активно пытаются перегруппировать свои войска в направлении Липцов и Волчанска и провести там ротацию", - добавил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Однако, по его словам, перегруппировка не означает открытие нового фронта.

"Россияне хотят усилить свое наступление на севере Харьковщины и массово применяют управляемые авиационные бомбы (КАБ). Пока они не разрешат эту ситуацию, пока ни Главное управление разведки, ни другие украинские спецслужбы не фиксируют подготовки к вторжению на Сумском направлении", - считает Жмайло.

Кто такой Дмитрий Жмайло Дмитрий Жмайло - исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, который занимается исследованием и трактовкой российских влияний в Украине и мире для эффективной борьбы в гибридной войне, независимой аналитикой военной и политической ситуации в Украине, а также сотрудничеством с украинскими общинами в мире.

Заявление Буданова об угрозе атаки РФ с Севера - что известно

13 июля глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал угрозу наступления российских оккупантов на севере Украины. По его словам, "проблемы есть, и они имеют тенденцию к обострению". Этот ответ последовал после вопроса журналиста NV о том, повлияют ли планы Кремля мобилизовать 300 тысяч россиян на наступление оккупантов на востоке и севере в ближайшие месяцы.

"Если я начну отвечать на этот вопрос (об атаке РФ с севера, - ред), мы с вами еще спровоцируем панику. Скажем так: проблемы есть, они имеют тенденцию к обострению", - сказал он.

При этом глава ГУР добавил, что "катастрофы нет, но не видеть проблем не получится".

Позже представитель Главного управления разведки Андрей Юсов прокомментировал заявление Кирилла Буданова о наступлении страны-агрессора России с севера. Он заявил, что на северных границах Украины информация и обстановка активно меняются. По его словам, интервью у Буданова брали тогда, когда на Харьковском направлении были активные действия и армия РФ продолжала свою наступательную операцию. ВСУ сломали планы россиян не только в Харьковской области, но и по другому северному направлению. Впрочем, отмечает Юсов, угроза там остается.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред