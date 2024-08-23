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Пограничники заявили об угрозе из Беларуси: в ГПСУ раскрыли ситуацию

Юлия Закрепа
23 августа 2024, 12:59
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Подразделения украинской разведки следят за тем, что происходит вглубь территории Беларуси.
Пограничники заявили об угрозе из Беларуси: в ГПСУ раскрыли ситуацию
Что происходит на белорусской границе / коллаж: Главред, фото: росСМИ, скриншот: видео

Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что надо быть готовыми к развитию любых ситуаций, "пока Беларусь будет оставаться в орбите влияния России".

Направление линии границы с Беларусью остается угрожающим для Украины. Однако пока в соседнем государстве вблизи границы не фиксируется перемещение техники или личного состава.

В эфире телемарафона "Єдині новини" Демченко сообщил, что подразделения украинской разведки следят за тем, что происходит вглубь территории Беларуси, и насколько оно может быть угрожающим для государства, чтобы анализировать всю ситуацию, и чтобы иметь возможность "вовремя реагировать на те вызовы, которые могут идти с территории Беларуси".

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"Но в целом это направление для нас и так остается угрожающим, как и раньше, потому что Беларусь продолжает поддерживать Россию в этой войне, которую страна-террорист развязала против нашего государства", - сказал представитель ГПСУ.

В то же время он отметил, что сейчас в Беларуси вблизи границы с Украиной не фиксируется перемещение военной техники или личного состава.

"В целом по линии границы за последний период не было каких-то нестандартных ситуаций или действий со стороны Беларуси по дестабилизации, или которая бы касалась непосредственно линии нашей границы. Однако мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций, пока Беларусь будет оставаться в орбите влияния России", - сказал Демченко

Позиция Беларуси в войне против Украины

Республика Беларусь, близкий союзник Российской Федерации, поддержала своего восточного соседа в российском вторжении в Украину в 2022 году. Перед началом широкомасштабного вторжения Республика Беларусь позволила ВС РФ проводить недельные военные учения на своей территории; однако российские войска не покинули страну после того, как они должны были закончить.

Беларусь позволила Российской Федерации осуществить часть вторжения со своей территории, предоставляя России кратчайший наземный путь к столице Украины Киеву.

Республика Беларусь сначала отрицала свою причастность к войне, но впоследствии признала, что позволила российским ракетным установкам, размещенным на ее территории, обстреливать украинские цели, пишет Википедия.

Напомним, что белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил о переброске трети армии на границу с Украиной. В Госпогранслужбе отметили, что заявления Лукашенко способствуют нагнетанию ситуации в пользу российского режима.

Беларусь показывает, как якобы перебрасывает танки в сторону Украины. В министерстве обороны Беларуси сообщили, что белорусские танки выдвинулись в приграничные районы с Украиной после приказа министра обороны и приведены в готовность.

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