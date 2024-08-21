Лукашенко сильно разозлил армян: посольство Беларуси забросали яйцами и картошкой

Активисты в Ереване забросали посольство Беларуси помидорами и яйцами из-за заявлений самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

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Активисты в Ереване забросали посольство Беларуси помидорами и яйцами / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В среду, 21 августа, посольство Беларуси в Армении забросали яйцами, помидорами и картошкой. Причиной протеста были оскорбительные высказывания самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес армян. Об этом сообщила армянская служба "Радио Свобода".

Члены партии "Во имя Республики" и ее сторонники организовали акцию протеста под посольством Беларуси. Протестующие с криками "Прочь из Армении!" забросали здание белорусского посольства яйцами, помидорами и картофелем.

Активисты, среди которых был председатель партии Арман Бабаджанян, требовали выгнать всех сотрудников дипмиссии и объявить их персонами нон грата с 72-часовым сроком для выезда из страны.

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Протест спровоцировали слова Лукашенко в интервью российскому пропагандистскому телеканалу, где он критически высказался о политике Армении. Самопровозглашенный президент Беларуси пренебрежительно отозвался о сближении Армении с западными странами.

"Вы видите политику. Я даже не обращал внимания и говорить не хочу об Армении. Ну что это за политика? Ну кому армяне нужны, кроме нас? Никому они не нужны. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что они имеют. Какая Франция, какой Макрон?" - сказал белорусский диктатор.

Лидер партии Арман Бабаянян заявил, что Лукашенко сделал эти оскорбительные комментарии по указанию Кремля.

В ответ на протест официальный Минск вызвал временного поверенного в делах Армении в Беларуси для разговора. В Беларуси возмущены тем, что правоохранители не защитили здание дипломатической миссии. Официальный Ереван до сих пор не прокомментировал заявления Лукашенко.

Почему Лукашенко называют самопровозглашенным президентом? Александр Григорьевич Лукашенко - белорусский пророссийский политик, государственный и военный деятель, де-факто - Президент Беларуси и Верховный главнокомандующий ВС Беларуси с 20 июля 1994 года. Переизбирался на пост президента на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020. После выборов 2020 года его легитимность не признает Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств с 23 сентября того года, пишет Википедия. Из-за авторитарного режима правления, использования административного ресурса на выборах, ограничения свободы СМИ, репрессий противников режима и т. д. Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы". 24 февраля 2022 года, после начала вторжения России в Украину, предоставил территорию Беларуси российским войскам как плацдарм для продвижения в Украину и осуществления ракетных обстрелов; таким образом сделал Беларусь фактическим участником войны. До этого российские войска уже находились на территории Беларуси, но официально "на военных учениях". Результаты президентских выборов в Беларуси 2020 года, в которых официально победил Лукашенко были широко раскритикованы как сфальсифицированные и вызвали крупнейшие за время его правления массовые протестные акции.

Заявления Лукашенко - новости по теме

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина якобы стремится спровоцировать Россию на использование тактического ядерного оружия, и была бы этому "очень рада". Он также отметил, что в случае применения ядерного оружия, Россия и Беларусь могли бы остаться без союзников в мире.

Также Лукашенко панически настроен и сообщал, что если наступит крах России, то страны СНГ также не смогут нормально существовать и будут приходить в упадок.

Как сообщал Главред, Лукашенко продолжает поддерживать Путина и всеми доступными методами показывает, что готов оказывать ему помощь.

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