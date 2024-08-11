Демонстрирует Путину: Беларусь показывает, как якобы перебрасывает танки в сторону Украины

В минобороны Беларуси также показали кадры погрузки военной техники на железнодорожный эшелон.

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Для чего Беларусь перебрасывает военных к границе с Украиной / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот: видео

В министерстве обороны Беларуси сообщили, что в воскресенье, 11 августа, белорусские танки выдвинулись в приграничные районы с Украиной после приказа министра обороны.

В министерстве отметили, что подразделения одного из механизированных соединений ВС Беларуси уже приведены в готовность.

"Военнослужащие загружают военную технику на железнодорожный транспорт и начинают комбинированный марш в назначенные районы - Гомельское и Мозырское тактические направления", - говорится в сообщении ведомства. видео дня

В минобороны Беларуси также показали кадры погрузки военной техники на железнодорожный эшелон.

Ситуация у границы с Беларусью

Напомним, что в ГПСУ признались, готовит ли РФ наступление из Беларуси и со стороны Сумщины. Представитель ГПСУ Андрей Демченко рассказал, что вдоль границ Черниговской и Сумской областей сохраняется высокий уровень обстрелов со стороны оккупантов. Большинство обстрелов, если сравнивать Черниговскую и Сумскую области, приходится на Сумскую область.

В Беларуси заявили об атаке со стороны Украины. Белорусский диктатор Лукашенко обвинил Украину в якобы нарушении воздушного пространства Беларуси и пригрозил ответом на так называемые "провокации". По его словам, Украина якобы нарушила воздушное пространство Беларуси на восточном направлении в Костюковичском районе.

В СНБО отреагировали на то, что Беларусь стягивает войска к границам Украины. Воинские части сил специальных операций, сухопутных войск, ракетных войск, в том числе реактивные системы "Полонез" и комплексы "Искандер", получили задание на осуществление маршей в назначенные районы.

Стало известно, что ВСУ ударят по Мозырскому НПЗ в случае вторжения Беларуси. Сейчас наступательный потенциал белорусской армии вызывает много вопросов. В случае же участия Беларуси в российско-украинской войне у ВСУ развяжутся руки для ударов по территории соседнего пророссийского государства.

Почему Лукашенко называют самопровозглашенным президентом? Александр Григорьевич Лукашенко - белорусский пророссийский политик, государственный и военный деятель, де-факто - Президент Беларуси и Верховный главнокомандующий ВС Беларуси с 20 июля 1994 года. Переизбирался на пост президента на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020. После выборов 2020 года его легитимность не признает Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств с 23 сентября того года, пишет Википедия. Из-за авторитарного режима правления, использования административного ресурса на выборах, ограничения свободы СМИ, репрессий противников режима и т. д. Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы". 24 февраля 2022 года, после начала вторжения России в Украину, предоставил территорию Беларуси российским войскам как плацдарм для продвижения в Украину и осуществления ракетных обстрелов; таким образом сделал Беларусь фактическим участником войны. До этого российские войска уже находились на территории Беларуси, но официально "на военных учениях". Результаты президентских выборов в Беларуси 2020 года, в которых официально победил Лукашенко были широко раскритикованы как сфальсифицированные и вызвали крупнейшие за время его правления массовые протестные акции.

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