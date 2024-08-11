УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Демонстрирует Путину: Беларусь показывает, как якобы перебрасывает танки в сторону Украины

Юлия Закрепа
11 августа 2024, 12:59
144
В минобороны Беларуси также показали кадры погрузки военной техники на железнодорожный эшелон.
Демонстрирует Путину: Беларусь показывает, как якобы перебрасывает танки в сторону Украины
Для чего Беларусь перебрасывает военных к границе с Украиной / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот: видео

В министерстве обороны Беларуси сообщили, что в воскресенье, 11 августа, белорусские танки выдвинулись в приграничные районы с Украиной после приказа министра обороны.

В министерстве отметили, что подразделения одного из механизированных соединений ВС Беларуси уже приведены в готовность.

"Военнослужащие загружают военную технику на железнодорожный транспорт и начинают комбинированный марш в назначенные районы - Гомельское и Мозырское тактические направления", - говорится в сообщении ведомства.

видео дня

В минобороны Беларуси также показали кадры погрузки военной техники на железнодорожный эшелон.

Ситуация у границы с Беларусью

Напомним, что в ГПСУ признались, готовит ли РФ наступление из Беларуси и со стороны Сумщины. Представитель ГПСУ Андрей Демченко рассказал, что вдоль границ Черниговской и Сумской областей сохраняется высокий уровень обстрелов со стороны оккупантов. Большинство обстрелов, если сравнивать Черниговскую и Сумскую области, приходится на Сумскую область.

В Беларуси заявили об атаке со стороны Украины. Белорусский диктатор Лукашенко обвинил Украину в якобы нарушении воздушного пространства Беларуси и пригрозил ответом на так называемые "провокации". По его словам, Украина якобы нарушила воздушное пространство Беларуси на восточном направлении в Костюковичском районе.

В СНБО отреагировали на то, что Беларусь стягивает войска к границам Украины. Воинские части сил специальных операций, сухопутных войск, ракетных войск, в том числе реактивные системы "Полонез" и комплексы "Искандер", получили задание на осуществление маршей в назначенные районы.

Стало известно, что ВСУ ударят по Мозырскому НПЗ в случае вторжения Беларуси. Сейчас наступательный потенциал белорусской армии вызывает много вопросов. В случае же участия Беларуси в российско-украинской войне у ВСУ развяжутся руки для ударов по территории соседнего пророссийского государства.

Почему Лукашенко называют самопровозглашенным президентом?

Александр Григорьевич Лукашенко - белорусский пророссийский политик, государственный и военный деятель, де-факто - Президент Беларуси и Верховный главнокомандующий ВС Беларуси с 20 июля 1994 года. Переизбирался на пост президента на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020. После выборов 2020 года его легитимность не признает Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств с 23 сентября того года, пишет Википедия.

Из-за авторитарного режима правления, использования административного ресурса на выборах, ограничения свободы СМИ, репрессий противников режима и т. д. Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы".

24 февраля 2022 года, после начала вторжения России в Украину, предоставил территорию Беларуси российским войскам как плацдарм для продвижения в Украину и осуществления ракетных обстрелов; таким образом сделал Беларусь фактическим участником войны. До этого российские войска уже находились на территории Беларуси, но официально "на военных учениях".

Результаты президентских выборов в Беларуси 2020 года, в которых официально победил Лукашенко были широко раскритикованы как сфальсифицированные и вызвали крупнейшие за время его правления массовые протестные акции.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Беларусь ГПСУ новости Беларуси вторжение Беларуси в Украину
Реклама

Главное за день

Приехал к бабушке и погиб: российская ракета забрала жизнь 4-летнего мальчика

Приехал к бабушке и погиб: российская ракета забрала жизнь 4-летнего мальчика

13:59 Украина
ПВО уничтожила более полусотни "шахедов": что известно о последствиях атаки на Украину

ПВО уничтожила более полусотни "шахедов": что известно о последствиях атаки на Украину

13:02 Украина
"Помним 24 февраля": в ГПСУ ответили на переброску Лукашенко танков к границе

"Помним 24 февраля": в ГПСУ ответили на переброску Лукашенко танков к границе

12:17 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Что такое яйце Колумба : толкование совсем простое, но его знают единицы 12643

Что такое "яйце Колумба": толкование совсем простое, но его знают единицы

Он уже в Москве : Путин может готовить замену для Герасимова - кто возглавит Генштаб РФ 3690

"Он уже в Москве": Путин может готовить замену для Герасимова - кто возглавит Генштаб РФ

Объявлена эвакуация 50 населенных пунктов и части Херсона: в Херсонской ОГА сделали заявление 2661

Объявлена эвакуация 50 населенных пунктов и части Херсона: в Херсонской ОГА сделали заявление

Химия не берет: Отар Кушанашвили поделился тревожными новостями 2532

Химия не берет: Отар Кушанашвили поделился тревожными новостями

Последние новости

13:59

Приехал к бабушке и погиб: российская ракета забрала жизнь 4-летнего мальчика

13:57

Уже этой осенью росармия "начнет заканчиваться" - прогноз Жданова

13:02

ПВО уничтожила более полусотни "шахедов": что известно о последствиях атаки на Украину

12:59

Демонстрирует Путину: Беларусь показывает, как якобы перебрасывает танки в сторону Украины

12:58

Жданов: операция в Курской области - неплохой ход, стоит ожидать интересных событий

Чем закончится операция в Курской области и почему у Путина все плохо: интервью со ЖдановымЧем закончится операция в Курской области и почему у Путина все плохо: интервью со Ждановым
12:55

Любовный гороскоп на неделю с 12 по 18 августа: Овнам - старое увлечение, Ракам - разочарование

12:23

"Несколько дней и как новенькая": Катя Осадчая приняла необычную аскезу

12:23

Церковный праздник 12 августа: что запрещено делать в этот день

12:20

Оккупанты взбесились: как повлияли на украинский фронт события в Курской области

Реклама
12:17

"Помним 24 февраля": в ГПСУ ответили на переброску Лукашенко танков к границе

11:16

Россия признала удар ВСУ по трем своим областям: ПВО "влепила" в многоэтажку

11:12

Уже выше папы: Александр Пономарев показал свежее фото 17-летнего красавца-сына

11:09

Желтых пятен больше не увидите: чем отмыть куркуму

10:40

"РФ беззащитна на других участках": к чему Украина хочет заставить Россию

10:24

Оккупанты не смогут долго и качественно воевать в Курской области - Жданов

10:18

Врывается, как ни в чем не бывало: Олег Винник возвращается на украинскую сцену

10:01

Поздравления с Днем строителя - прикольные картинки и открытки

09:41

РФ объявила КТО, чтобы преуменьшить масштаб вторжения в Курскую область - ISW

09:00

Операция в Курской области надолго, Россию ждут новые сюрпризы на других направлениях – МусиенкоВидео

08:45

Россияне захватили еще одно село: аналитики заявили об опасном прорыве РФ

Реклама
08:41

Контрудар по Путину: Зеленский принял самое рискованное решение - The Times

08:10

Как Путинская Россия теряет свои реальные границымнение

07:34

РФ выпустила ракеты и "Шахеды" по Украине: в Киевской области погибли мирные жители

06:10

Удары по Украины в начале августа: что задумали россиянемнение

05:55

Ребус для тех, у кого зрение ястреба: надо за 6 секунд найти ошибку на часах

05:48

Гороскоп на завтра 12 августа: Девам - интересное сообщение, Рыбам - невероятные вещи

04:45

"Чем больше удастся взять кусок, тем лучше": Жданов сказал, зачем Украине часть Курщины

03:42

Путин может сдаться и согласиться на переговоры о мире: Жданов назвал единственное условие

03:00

Как быстро избавиться от сорняков: рецепт мощного домашнего средства

01:38

Дан Балан в Одессе отыграл концерт на украинском языке

01:02

Химия не берет: Отар Кушанашвили поделился тревожными новостями

00:17

"Ты - вся моя жизнь": Монатик трогательно обратился к беременной жене

00:14

Россия атаковала Украину КАБами и БпЛА: в Харькове и Сумах прогремели взрывы

10 августа, суббота
23:12

Уступила в финале: Коляденко завоевала серебро в вольной борьбе на Олимпиаде-2024

22:52

Будут сиять чистотой: несравненный метод, как отстирать полотенца от жира и пятенВидео

22:43

Вашингтон на связи с Киевом: США пытаются понять, что происходит в Курской области

21:38

ВСУ "вытесняют войну": Зеленский заинтриговал заявлением на фоне боев на Курщине

21:05

Объявлена эвакуация 50 населенных пунктов и части Херсона: в Херсонской ОГА сделали заявление

20:16

"Только начало": Жданов шокировал заявлением о расширении операции в Курской области

19:28

Макароны больше никогда не будут слипаться: повар назвал ошибку, что портит блюдо

Реклама
19:24

Молниеносная операция в Курской области может ускорить завершение войны - FP

19:15

"Он уже в Москве": Путин может готовить замену для Герасимова - кто возглавит Генштаб РФ

19:10

О Курске и блестящей военной операциимнение

19:05

Армия РФ пытается окружить ВСУ возле двух населенных пунктов - DeepState

18:43

Не от количества свеклы: от чего на самом деле зависит цвет борща - ответ шокируетВидео

18:35

Въезд в Пороз срочно закрыли: ВСУ, вероятно, зашли в село на БелгородщинеВидео

18:00

Путин в отчаянии, власти РФ запаниковали из-за ситуации в Курской области - Жданов

17:15

"Ситуация может измениться": в Минэнерго удивили заявлением о жестких отключениях света

16:44

Что такое "яйце Колумба": толкование совсем простое, но его знают единицыВидео

16:33

Россия срочно перебрасывает войска из Крыма в Курскую область - Крымский ветер

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять