Радослав Сикорский заявил, что его страна готова открыть границы с Беларусью.

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Польша может открыть границу с Беларусью / коллаж: Главред, фото: Radosław Sikorski/Facebook, скриншот: google.maps

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна готова открыть границы с Беларусью после освобождения польскоязычного журналиста Анджея Почобута.

По словам министра, решение о закрытии пункта "Бобровицы" на польско-белорусской границе приняло предыдущее правительство в ответ на осуждение польскоязычного журналиста Анджея Почобута, пишет RMF24.

Поэтому Сикорский отметил, что дата открытия этого пункта зависит от продолжительности его заключения.

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Известно, что сейчас в Польше действует только один КПП с Беларусью - в Терешполе.

Глава МИД добавил, что польские власти отделяет "простых" белорусов от власти в Минске. Благодаря этому белорусы, в отличие от россиян, могут въезжать в Польшу на собственных автомобилях.

Кто такой Радослав Сикорский Польский политик, политолог и журналист. В 2005-2007 годах - министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года - министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска. До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия. 22 декабря 2023 года Скиросский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка на посту главы польского МИДа. На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия - и в пределах ее международно признанных границ. Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы". "Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", - заявлял глава польского МИД.

Напомним, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что ЕС может создать условия, которые заставят мужчин вернуться в Украину. Украина сейчас "страдает от недостатка военных", поэтому европейские союзники должны ей в этом помочь.

Сикорский также заинтриговал заявлением об отправке польских войск в Украину. Он отметил, что российского диктатора Владимира Путина стоит поставить в такую ситуацию, когда он не будет знать, чего ждать от Европы.

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