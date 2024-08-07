Польша готовит открыть границы с Беларусью: Сикорский назвал весомую причину

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна готова открыть границы с Беларусью после освобождения польскоязычного журналиста Анджея Почобута.
По словам министра, решение о закрытии пункта "Бобровицы" на польско-белорусской границе приняло предыдущее правительство в ответ на осуждение польскоязычного журналиста Анджея Почобута, пишет RMF24.
Поэтому Сикорский отметил, что дата открытия этого пункта зависит от продолжительности его заключения.
Известно, что сейчас в Польше действует только один КПП с Беларусью - в Терешполе.
Глава МИД добавил, что польские власти отделяет "простых" белорусов от власти в Минске. Благодаря этому белорусы, в отличие от россиян, могут въезжать в Польшу на собственных автомобилях.
Кто такой Радослав Сикорский
Польский политик, политолог и журналист.
В 2005-2007 годах - министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года - министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска.
До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия.
22 декабря 2023 года Скиросский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка на посту главы польского МИДа.
На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия - и в пределах ее международно признанных границ.
Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы".
"Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", - заявлял глава польского МИД.
Напомним, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что ЕС может создать условия, которые заставят мужчин вернуться в Украину. Украина сейчас "страдает от недостатка военных", поэтому европейские союзники должны ей в этом помочь.
Сикорский также заинтриговал заявлением об отправке польских войск в Украину. Он отметил, что российского диктатора Владимира Путина стоит поставить в такую ситуацию, когда он не будет знать, чего ждать от Европы.
Больше интересных новостей:
- Не будет газа: Зеленский - о том, почему Польша обязана сбивать ракеты над Украиной
- В Польше жестоко избили подростка из Украины: 17-летний парень в реанимации
- Формирование "Украинского легиона" в Польше - стали известны подробности набора
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред