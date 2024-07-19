Формирование 'Украинского легиона' в Польше - стали известны подробности набора

Стало известно, что Польша не будет искать самостоятельно добровольцев для участия в "Украинском легионе", набор будет происходить на уровне консульств.

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Украинский легион в Польше / коллаж: Главред, фото: Википедия, ВВС

Польша будет осуществлять лишь подготовку бойцов "Украинского легиона", больше никаких обязательств на себя Варшава не брала. Об этом заместитель министра обороны Польши Павел Залевский заявил в эфире "Польского радио".

Он рассказал, что Польша будет осуществлять только подготовку Украинского легиона. При этом никаких других обязательств для Варшавы не предусмотрено.

"Польское государство не принимает никакого участия в этом процессе (наборе - ред.), потому что не может, согласно закону. Поэтому набор будет происходить с помощью украинских консульских учреждений", - уточнил Залевский. видео дня

По его словам, бойцы, которые захотят вступить в Украинский легион должны зарегистрироваться в консульстве, ведь именно там будут регистрировать добровольцев. При этом в Польше пройдет базовая подготовка, которую организует польская армия.

Залевский уточнил, что после прохождения подготовки в Польше солдаты Украинского легиона отправятся в Украину и будут проходить службу на передовой, защищая границы государства.

Что такое Украинский легион в Польше Напомним, недавно Украина и Польша подписали соглашение о гарантиях безопасности. Оно предусматривает, что на территории Польши будет сформирован Украинский легион из украинцев, проживающих в странах Евросоюза. 11 июля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что желающих вступить в Украинский легион уже несколько тысяч человек.

"Они будут иметь право на возвращение, потому что это также важно, чтобы после прохождения военной службы они смогли вернуться туда, откуда они уехали, туда, где они оставили свои семьи", - отметил чиновник.

Польша и ее вклад в войну в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что Польше нужны средства для противостояния потенциальной военной агрессии России. Варшава одобрила бы размещение на территории своего государства ядерного оружия. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда.

Ранее союзники обсудили на саммите НАТО в Вашингтоне потенциальное сбивание российских ракет, которые летят в направлении Польши во время атак на Украину.

Также стало известно, что Польша и страны Балтии могут ввести свои войска в Украину в случае серьезного прорыва российских оккупационных сил на фронте.

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