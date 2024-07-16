В Польше жестоко избили подростка из Украины: 17-летний парень в реанимации

Украинец защищал своего друга и был жестоко избит. Мальчик потерял пальцы рук и получил серьезную травму головы.

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В Кракове жестоко избили подростка из Украины / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

В Польше группа поляков жестоко избила подростка из Украины. 17-летнему парню отрезали палец и проломили голову. Сейчас он находится в реанимации. Состояние тяжелое. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и ищет виновных.

Как сообщает польское издание Gazeta Krakowska, инцидент произошел 10 июля после 21:00 на карьере Закшувек вблизи Кракова.

17-летний парень с друзьями отдыхал на местном водоеме. По словам матери подростка, к молодежи подошли четверо мужчин и стали требовать сигареты. Когда их не получили, то начали вести себя агрессивно.

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Парень пробовал встать на защиту своих друзей, завязалась драка. Украинец, защищавший своего друга, был жестоко избит. Нападавшие предположительно применили мачете и газ. Мальчик потерял пальцы рук и получил серьезную травму головы.

"Вечером в Закшувеке неизвестные избили 17-летнего мальчика (из Украины). Они ранили его, отрезали палец, пробили голову и бросили в воду. Молодой человек находится в больнице. Состояние тяжелое. Его мать ищет информацию о нападавших", - такая запись появилась в социальных сетях в районных группах.

В Малопольской полиции сообщили, что ведется расследование инцидента, разыскиваются виновные и свидетели.

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