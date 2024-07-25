ЕС может создать условия, которые заставят мужчин вернуться в Украину - Сикорский

Украина сейчас "страдает от недостатка военных", поэтому европейские союзники должны ей в этом помочь, говорит Сикорский.

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Сикорский говорит, что ЕС может создать условия, которые заставят мужчин вернуться в Украину / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

В Европе теоретически можно создать такие условия пребывания для украинских мужчин, которые заставят их вернуться в Украину и встать на её защиту. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью RMF24.

"Есть возможность ввести такие условия пребывания украинцев в ЕС, которые будут поощрять их к выполнению обязанности защищать свою Родину, - сказал он.

По его словам, Украина сейчас "страдает от недостатка военных", поэтому европейские союзники должны ей в этом помочь.

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"В странах ЕС есть "сотни тысяч" потенциальных призывников, которые обязаны защищать свою Родину. Польша находится в авангарде помощи Украине в подготовке этих людей к военной службе", - подчеркнул дипломат.

Кто такой Радослав Сикорский Польский политик, политолог и журналист. В 2005-2007 годах - министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года - министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска. До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия. 22 декабря 2023 года Скиросский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка на посту главы польского МИДа. На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия - и в пределах ее международно признанных границ. Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы". "Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", - заявлял глава польского МИД.

Мобилизация в Украине - выезд мужчин за границу

Напомним, 17 июля вступали в силу новые ограничения пересечения границы - у всех мужчин с 18 до 60 лет проверяют военный билет. При отсутствии учетных документов гражданам отказывают в выезде.

Кроме того, МИД обновил алгоритмы предоставления консульских услуг для мужчин призывного возраста за рубежом. Так, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут подавать заявления для получения консульских услуг, но им нужно предоставить военно-учетный документ в бумажном или электронном виде.

Согласно законодательству, военнообязанные мужчины за рубежом повесток получать не будут. А повестки в консульствах и посольствах при обращении для обновления персональных данных также не будут выдавать.

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