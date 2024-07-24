Мужчины за границей снова смогут получить паспорта, но есть условие: все подробности

Зарубежные представительства ГП "Документ" возобновили прием заявлений на оформление документов для мужчин.

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Как оформить паспорт за границей / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

С 24 июля зарубежные филиалы ГП "Документ" возобновили прием заявок на оформление паспортных документов для мужчин. Для получения услуг за рубежом необходимо наличие действительных военно-учетных документов. Об этом сообщила пресс-служба паспортного сервиса.

Для подачи заявки необходимо пройти верификацию через официальное приложение Минобороны "Резерв+" с помощью QR-кода. Важно иметь действительные военно-учетные документы для подтверждения.

Заявки на оформление паспортов можно подать в таких городах: Мюнхен, Берлин, Кельн (Германия); Варшава, Краков, Вроцлав, Гданьск (Польша); Мадрид, Валенсия (Испания); Прага (Чехия); Братислава (Словакия); Милан (Италия).

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Зарубежные представительства ГП "Документ" предоставляют такой перечень услуг для граждан Украины:

Оформление ID-карты или загранпаспорта (включая замену утраченного или похищенного документа).

Обмен ID-карты или загранпаспорта (в случае окончания срока действия, изменения данных или непригодности).

Обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае непригодности).

Что известно о ГП "Документ"? Государственное предприятие "Документ" основано на государственной собственности и входит в сферу управления Государственной миграционной службы Украины. ГП "Документ" образовано 11 августа 2003 года с подчинением Министерству внутренних дел Украины, а впоследствии распоряжением Кабинета Министров Украины от 15 июня 2011 года № 538-р передано в сферу управления Государственной миграционной службы Украины (ГМС). Структура ГП "Документ" состоит из главного офиса и его региональных подразделений.

Ограничения для мужчин за границей - последние нововведения

Как ранее сообщал Главред, 23 апреля начало действовать решение МИД Украины, которое ограничивает предоставление консульских услуг для мужчин в возрасте 18-60 лет за рубежом, в частности оформление загранпаспортов и их выдачу.

Также Кабмин принял новые правила получения паспортов для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Согласно постановлению №443, паспорта больше не будут пересылать для выдачи в зарубежные дипломатические учреждения. Теперь мужчины этой возрастной группы должны обращаться непосредственно в территориальные органы или подразделения ГМС в Украине для получения паспортов.

Кроме этого, граждане Украины, которые были сняты с воинского учета из-за выезда за границу более чем на 3 месяца, обязаны до 16 июня стать на воинский учет. Мужчины, которые находятся за границей, должны стать на учет на тех же условиях, что и в Украине.

Обновление данных / Инфографика: Главред

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