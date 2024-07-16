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С 17 июля за границу смогут выехать не все мужчины, которые имеют разрешение

Яна Ставская
16 июля 2024, 21:55
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Новые ограничения на зарубежные поездки будут касаться всех мужчин с 18 до 60 лет.
С 17 июля за границу смогут выехать не все мужчины, которые имеют разрешение
Продолжается всеобщая мобилизация в Украине / Коллаж: Главред, фото: УП, ua.depositphotos.com, t.me/ministry_of_defense_ua

С завтрашнего дня, 17 июля, вступают в силу новые ограничения пересечения границы - у всех мужчин с 18 до 60 лет будут проверять военный билет, напомнил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Это также касается мужчин, у которых уже есть разрешение на пересечение границы.

"Этой ночью в пунктах пропуска при выезде граждан за пределы Украины у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет мы начнем проверять наличие военно-учетных документов. Это касается всех граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет", - сказал он.

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На границе можно будет предъявить как документы в бумажной форме, так и сгенерированный в приложении "Резерв+" QR-код. Дополнительно информацию будут проверять в системе "Оберіг".

При отсутствии учетных документов гражданам будут отказывать в выезде.

Демченко отметил, что вторник 16 июля - последний день обновления данных в ТЦК или взятия на воинский учет.

Указанные ограничения выезда предусмотрены изменениями в законы Украины о мобилизации.

Обновление данных в ТЦК - главное

Сегодня, 16 июля, истекает последний день обновления военно-учетных данных и постановки на воинский учет. ТЦК будут проверять адреса регистрации, личные данные, состав семьи, специальность, образование и другую информацию.

Ранее Минобороны отказалось продлевать сроки обновления данных в ТЦК с 60 до 150 дней.

По состоянию на утро четверга, 27 июня, данные обновили 2,43 млн военнообязанных украинцев, из них - 1,852 млн через мобильное приложение "Резерв+".

Как объясняют адвокаты, если военнообязанный не обновил свои учетные данные в течение двух месяцев и был привлечен к административной ответственности, то во время встречи с сотрудниками ТЦК и полиции может произойти факт задержания и доставки его в военкомат.

Обновление данных инфографика
Кому нужно, а кому не нужно обновлять данные в ТЦК / Инфографика Главреда

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