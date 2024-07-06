17 июля изменятся правила выезда из Украины для мужчин: какие новые требования

Категории граждан Украины, которым разрешен выезд за границу во время действия военного положения, не изменились, говорит Андрей Демченко.

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17 июля изменятся правила выезда из Украины для мужчин / коллаж: Главред, фото: УНИАН

С 17 июля 2024 года при пересечении границы Украины на выезд у всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет будут проверять наличие военно-учетного документа. Новые правила применяются ко всем категориям мужчин, в частности к тем, кто был исключен из воинского учета, или имеет отсрочку от мобилизации. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины, полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

Сообщается, что бумажный и электронный военно-учетный документ имеют одинаковую юридическую силу.

Представитель ГНСУ отметил, что 16 июля истекает установленный законом Украины № 3633-IX двухмесячный срок, в течение которого граждане Украины должны были стать на воинский учет или уточнить свои военно-учетные данные. С этим связана и реализация в полном объеме требований пункта 17 Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период, утвержденного постановлением Кабинета министров № 560 от 16 мая 2024 года.

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"Учитывая это, начиная с 00:00 17 июля пограничники при пересечении государственной границы Украины на выезд будут проверять у всех граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетные документы. В случае отсутствия военно-учетного документа пограничники будут отказывать в пересечении государственной границы на выезд из Украины", - рассказал Демченко.

Он также добавил, что в выезде из Украины также будут отказывать тем мужчинам, в отношении которых в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов имеется информация о представлении их в розыск в Национальную полицию. Таких лиц будут передавать сотрудникам полиции.

В то же время, категории граждан Украины, которым разрешен выезд за границу во время действия военного положения, не изменились.

По словам представителя ГПСУ, в военно-учетных документах мужчин призывного возраста (от 18 до 60 лет), которые имеют право на выезд за пределы Украины, должна быть соответствующая информация: сведения об исключении с воинского учета по состоянию здоровья или данные о получении отсрочки.

"Во избежание каких-либо недоразумений при пересечении границы просим граждан учесть эту информацию при планировании поездки", - подчеркнул он.

Обновление военно-учетных данных в Украине / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине проводится в связи с российской агрессией. Мобилизация в 2014-2015 гг. была частичной, то есть проводилась в отдельных местностях государства, а также касалась определенной части национальной экономики, Вооруженных сил Украины, других военных формирований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций. С 2022 года в Украине объявлена и проводится всеобщая мобилизация. Всего за период 2014-2015 гг. проведено шесть волн открытой частичной мобилизации, пишет Википедия.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, военнообязанные до 16 июля обязаны обновить свои персональные данные. Также известно, какие документы нужно предоставить ТЦК или ЦПАУ.

В то же время, сотрудники Национальной полиции имеют право принудительно доставлять людей, находящихся в розыске, в ТЦК и СП (в просторечии - военкоматы) в порядке административного задержания.

Кроме того, пока нет никаких веских оснований для продления времени, которое дается военнообязанным украинцам, для обновления своих военно-учетных данных.

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