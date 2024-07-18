Россия может пускать по Беларуси "Шахеды" умышленно — Коваленко

Российские оккупанты могут использовать воздушное пространство Беларуси в качестве маршрута "Шахедов" во время пусков по Украине. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что РФ, таким образом, пытается минимизировать риски их уничтожения украинской ПВО.
Отмечается, что случай с "Шахедом", зарегистрированный 11 июля, в районе, граничащего с Черниговской областью, скорее всего, предвидел срезание пути через Беларусь.
Через два дня инцидент повторился в том же районе.
Коваленко считает странным, что последние случаи были иного характера - "Шахеды" явно не срезали путь, а двигались в сторону Беларуси. При этом самих беларусов, похоже, никто из русских не предупреждал.
Эксперт допускает, что техническая неисправность была, скорее всего, связана с непрофессиональной работой РЭБ Беларуси — когда дроны вместо Украины перенаправили на Витебск.
"Собственно, версий происходящего может быть несколько, но очевидно одно – изначальные заходы Shahed-136 в воздушное пространство Беларуси были запланированные, а вот дальнейшие их действия там, явно выбивались из запланированных", — высказался Коваленко.
Кто такой Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
Шахеды в Беларуси - что известно
Как писал Главред, "Шахед", который утром 16 июля зашел на территорию Беларуси, взорвался там в Октябрьском районе Гомельской области. По данным "Белорусского Гаюна", "Шахед" упал в 55 км от города Бобруйск и в 120 км от границы с Украиной.
Кроме того, аналитики утверждают, что во время падения произошел взрыв дрона-камикадзе, что подтверждает: "Шахеды", которые залетают на территорию Беларуси, не "учебные" или "разведывательные", а реальные с боекомплектом на борту.
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