Россия может пускать по Беларуси "Шахеды" умышленно — Коваленко

Последние случаи с пролетом дронов в сторону Витебска явно не были запланированы российской стороной, либо направлялись по Беларуси умышленно.

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Россия выпускает по Беларуси "Шахеды" не просто так / Колаж Главред, фото: Центр національного спортиву, Головне управління ДСНС України

Российские оккупанты могут использовать воздушное пространство Беларуси в качестве маршрута "Шахедов" во время пусков по Украине. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что РФ, таким образом, пытается минимизировать риски их уничтожения украинской ПВО.

Отмечается, что случай с "Шахедом", зарегистрированный 11 июля, в районе, граничащего с Черниговской областью, скорее всего, предвидел срезание пути через Беларусь.

Через два дня инцидент повторился в том же районе.

видео дня

Коваленко считает странным, что последние случаи были иного характера - "Шахеды" явно не срезали путь, а двигались в сторону Беларуси. При этом самих беларусов, похоже, никто из русских не предупреждал.

Эксперт допускает, что техническая неисправность была, скорее всего, связана с непрофессиональной работой РЭБ Беларуси — когда дроны вместо Украины перенаправили на Витебск.

"Собственно, версий происходящего может быть несколько, но очевидно одно – изначальные заходы Shahed-136 в воздушное пространство Беларуси были запланированные, а вот дальнейшие их действия там, явно выбивались из запланированных", — высказался Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Шахеды в Беларуси - что известно

Как писал Главред, "Шахед", который утром 16 июля зашел на территорию Беларуси, взорвался там в Октябрьском районе Гомельской области. По данным "Белорусского Гаюна", "Шахед" упал в 55 км от города Бобруйск и в 120 км от границы с Украиной.

Кроме того, аналитики утверждают, что во время падения произошел взрыв дрона-камикадзе, что подтверждает: "Шахеды", которые залетают на территорию Беларуси, не "учебные" или "разведывательные", а реальные с боекомплектом на борту.

Шахед - основные характеристики / Инфографика: Главред

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