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Очередной "шахед" залетел на Беларусь и взорвался

Степан Гафтко
17 июля 2024, 00:02
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Утром 16 июля очередной "шахед" зашел на территорию Беларуси и взорвался там.
Очередной 'шахед' залетел на Беларусь и взорвался
Шахед упал на территорию Беларуси / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Белорусский Гаюн

"Шахед", который утром 16 июля зашел на территорию Беларуси, взорвался там в Октябрьском районе Гомельской области. Об этом сообщил аналитический проект "Белорусский Гаюн".

По данным "Белорусского Гаюна", "Шахед" упал в 55 км от города Бобруйск и в 120 км от границы с Украиной.

Кроме того, аналитики утверждают, что во время падения произошел взрыв дрона-камикадзе, что подтверждает: "Шахэды", которые залетают на территорию Беларуси, не "учебные" или "разведывательные", а реальные с боекомплектом на борту.

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Беспилотники в войне

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 июля временно оккупированный Крым атаковали беспилотники. Как заявил в Тelegram так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев, в оккупированном россиянами городе якобы отражают атаку БпЛА. По его словам, один из беспилотников сбит в районе мыса Фиолент.

Напомним, ранее город Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае страны-агрессора РФ был атакован дронами. Местные жители жаловались, что в части города отключен свет и вода. Отметим, из Приморско-Ахтарска российские оккупационные войска запускают по Украине дроны-камикадзе типа "шахед".

Как сообщалось ранее, дроны атаковали Краснодарский край РФ - на аэродроме в Ейске вспыхнул мощный пожар. Взрывы также были слышны в Краснодаре, Северском районе края, в Энеме в Адыгее и в Волгограде.

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