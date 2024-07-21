ВСУ ударят по Мозырскому НПЗ в случае вторжения Беларуси - прогноз

Все, что сейчас происходит на севере со стороны Беларуси, - это сковывающие действия и психологическое давление.

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Возможно ли вторжение армии Лукашенко? Оценка эксперта / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, mil.in.ua, 31 отдельная механизированная бригада

В настоящее время наступательный потенциал беларусской армии вызывает много вопросов. В случае же участия Беларуси в российско-украинской войне у ВСУ развяжутся руки для ударов по территории соседствующего пророссийского государства, считает основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный.

В интервью Главреду он отметил, что в целом наступательная операция с направления Беларуси является "сверхтяжелой задачей".

"Почему так? Потому что там только две дороги, по которым может наступать враг. И все эти дороги очень хорошо укреплены. На границе построены инженерные заграждения, дороги заминированы и перекопаны, минные поля построены, а лес вырублен. Все настроено так, чтобы можно было вести оборону", — объяснил Нарожный.

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Но если враг зайдет, ему надо пересекать реки по мостам.

"И я более чем уверен, что все они заминированы и в нужное время будут взорваны. Поэтому если враг зайдет, он сразу увязнет и столкнется с очень тяжелой позиционной операцией. Наступающая сторона потеряет огромное количество людей. Например, у Вооруженных сил Беларуси нет нужного количества солдат для проведения подобных операций", — уверен эксперт.

Кто такой Павел Нарожный? Павел Нарожный – украинский волонтер и военный эксперт. Основатель благотворительной организации Реактивная почта, которая помогает Силам обороны Украины. Нарожный в качестве военного эксперта комментирует актуальные события войны России против Украины на радио, Интернет-ресурсах и телевидении.

По словам Нарожного, все, что сейчас происходит на севере со стороны Беларуси, - это сковывающие действия и психологическое давление.

Но в случае вторжения Беларуси у ВСУ развяжутся руки для ударов по энергетическим и военным объектам Республики.

"Однако мы прекрасно понимаем, что если Беларусь действительно напрямую будет участвовать в войне против Украины, у украинской армии появится возможность уничтожить белорусскую экономику путем удара по Мозырскому НПЗ, который находится примерно в 45 километрах от нашей границы. И это станет значительным ударом по экономике Беларуси, которая ориентирована на экспорт", — добавил Нарожный.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как писал Главред, за эти сутки ВСУ зафиксировали 172 боевых столкновения. Вражеская активность возросла почти по всему фронту. Агрессор снова усилил давление на Часов Яр.

До этого в министерстве обороны Великобритании утверждали, что российские оккупанты, мол, взяли тактическую паузу в районе Часового Яра, проводя зондирующие атаки и разведку. Самым горячим направлением являлся участок Авдеевка - Покровск.

До этого оккупанты сместили основную интенсивность активных наступательных действий из города Часов Яр на Торецкое направление. Однако, враг продолжает обстреливать город.

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