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Лукашенко заявил о переброске трети армии на границу с Украиной: в ГПСУ отреагировали

Юрий Берендий
18 августа 2024, 17:07
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В Госпогранслужбе отметили, что заявления белорусского диктатора Лукашенко способствуют нагнетанию ситуации в пользу российского режима.
Лукашенко заявил о переброске трети армии на границу с Украиной: в ГПСУ отреагировали
В ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Беларусью / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны Беларуси

Белорусский диктатор Александр Лукашенко объявил о переброске к границам с Украиной почти трети армии Республики Беларусь. Об этом он заявил в ходе интервью российским пропагандистским СМИ.

Он отметил, что этот шаг был необходимым из-за того, что Киев не только держит более 120 тысяч военных вблизи белорусской границы, но и перебросил дополнительные силы.

Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что "обострение" на границе якобы произошло в конце июня - начале июля во время подготовки к параду в Минске по случаю Дня независимости. По его словам, тогда в Беларусь прибыли многочисленные "летательные аппараты" и подразделения сухопутных войск, в том числе из России, для участия в параде.

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Он также отметил, что Киев усилил свои подразделения на границе из-за опасений возможной атаки со стороны белорусских и российских войск с направления Гомеля. Позже обе стороны отвели часть сил, оставив лишь те подразделения, которые находились на границе с начала войны.

Однако, Государственная пограничная служба Украины не наблюдает увеличения белорусских сил вблизи границы с Украиной.

"Ситуация на границе с Республикой Беларусь - без изменений. Как видим, риторика Лукашенко также не меняется, постоянно нагнетая ситуацию с регулярной периодичностью в угоду стране-террористке. Мы не наблюдаем сейчас увеличения техники или личного состава белорусских подразделений у нашей границы", - сказал представитель ГПСУ Андрей Демченко в комментарии изданию "Украинская правда".

армия Беларуси инфографика
Что известно об армии Беларуси / Инфографика: Главред

Обострение на границе с Беларусью - что известно о последних заявлениях Лукашенко

Напомним, как ранее сообщал Главред, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, реагируя на срочную просьбу из Москвы, приказал передать часть военной техники белорусской армии российским войскам, сообщает белорусское издание "Белновости".

В то же время Лукашенко не планирует вступать в войну против Украины. Белорусские войска не представляют реальной угрозы для Украины, а их перемещение является частью политических маневров белорусского диктатора, отмечает военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

На фоне операции в Курской области России Лукашенко также высказал предположение о возможном распаде СНГ и даже возможном крахе России. Цель таких заявлений Лукашенко объяснил военный и политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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