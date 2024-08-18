'Смена власти в России': Гельман раскрыл жесткие последствия после операции на Курщине

Марат Гельман заявил, что сейчас очень хороший момент для начала системных действий, направленных на смену власти в России.

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Какие последствия будут для РФ из-за ситуации в Курской области / коллаж: Главред, фото: Facebook, скриншот: видео

За последние годы в России - это второй такой громкий прецедент после попытки мятежа Пригожина, а ныне операция ВСУ в Курске. В интервью Главреду российский политтехнолог, галерист Марат Гельман рассказал, насколько серьезным ударом для режима Кремля и лично Путина стали события в Курской области.

Военный эксперт отметил, что ситуация с Пригожиным - это, все-таки, другая история. Тогда был определенный эксцесс исполнителя, а теперь, что очень важно, война пришла в Россию.

"Когда российская оппозиция объясняла соотечественникам, что власть - причина зла, войны и всех проблем, и ее надо менять, то в ответ не получала никакой положительной реакции. И вот сегодня, когда людям стало плохо, и они увидели войну, в которой гибнут люди и теряют жилье, мы получили возможность быть услышанными. С моей точки зрения, события в Курской области - очень хороший момент для начала системных действий, направленных на смену власти в России", - рассказал Гельман.

Он также считает, что в такой ситуации сломать власть смогут люди, которым не безразлично на себя.

"К сожалению, сейчас в России мало демократов и пассионариев, например, таких, как я. Мы не смогли ничего сделать. Поэтому в такой ситуации сломать власть смогут люди, которые думают только о себе, причем только в момент, когда поймут, что их проблема - это Путин. Сегодня они нас слышат", - добавил Гельман.

Кто такой Марат Гельман Марат Гельман - российский политтехнолог, публицист, галерист, коллекционер и арт-менеджер. Бывший директор Пермского музей современного искусства PERMM. В период с июня 2002 по февраль 2004 года был заместителем генерального директора Первого канала. Один из создателей Фонда эффективной политики. Руководитель Европейского культурного центра Черногории.

Смотрите видео, в котором Марат Гельман рассказал, чем закончится операция в Курской области:

Что происходит на Курщине

Напомним, что аналитики ISW раскрыли детали, как ВСУ прорвались вперед на Курщине и уничтожили мосты. Ранее аналитики сообщили, что ВСУ взяли под контроль еще один населенный пункт в Курской области - речь идет о селе Борки. Вооруженные силы Украины разрушили также два моста в Курской области.

Стало известно, что РФ стягивает войска в Курск. В нескольких километрах от Курска россияне на аэродроме начали накапливать большое количество боевых вертолетов. Спутниковые снимки обнародовали в Сети. Также видно четыре истребителя.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал главную цель операции наступления ВСУ на Курскую область. Советник главы ОП убежден, что переговоры с Россией будут возможны только в том случае, если Путин будет понимать, что для него выросла цена войны.

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