Военные задачи ВСУ в Курске: Свитан раскрыл впечатляющий сценарий событий

Если будет расширена география зоны, подконтрольной ВСУ, на территории РФ, то линия фронта уменьшится, считает Свитан.

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Какая задача ВСУ в Курске / коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

На сайте Главред состоялся чат с военным экспертом, полковником запаса Вооруженных сил Украины Романом Свитаном. Он рассказал, какие военные задачи решает вхождение украинской армии в Курскую область и в чем замысел военного командования.

Военный эксперт отметил, что Курская операция нацелена на создание санитарной зоны и это основная задача. Это необходимо сделать, чтобы обеспечить безопасность Сумщины, прилегающей к Курской области РФ.

"В Судже была собрана группировка войск противника численностью несколько тысяч человек. Россияне планировали в Сумской области провести примерно такую же операцию, как и на Харьковщине. О подготовке этой операции мы неоднократно слышали в течение последних месяцев, просто у россиян не доходили руки до этого направления. И вот когда противник начал разворачивать боевые порядки, было решено нанести превентивный удар и создать санитарную зону на российской территории", - отметил Свитан.

Эксперт также добавил, что это минимальная задача и ВСУ ее уже выполнили на 100%, причем на отлично. Эта задача решена с высоким мастерством и профессионализмом.

"Наши войска просочились среди развернутых порядков россиян, выключив им радиосвязь, и развеяли российскую группировку, которая угрожала Сумам со стороны Суджи. И сейчас создается санитарная зона. Санитарная зона - это фортификационные сооружения, серьезный укрепрайон с полосой обеспечения и минными полями. Хочу подчеркнуть, что минные поля будут на российской территории, и эти "пролески" они еще лет сто будут выковыривать", - пояснил Свитан.

Он считает, если будет расширена география зоны, подконтрольной ВСУ, на территории РФ, то линия фронта уменьшится. Линия границы ломаная и составляет около 600 км, а с расширением санитарной зоны линия фронта уменьшится до 400 км. А сейчас уже около 60 км из этих 400 км обозначено.

"Дальнейшее расширение географии позволит нам удержать это направление. Это первая задача, которую мы выполняем операцией в Курской области: уничтожили группировку противника там и создаем санитарную зону", - сообщил Свитан.

"Все это заставит российское военное руководство остановить наступление на восточном фронте, снять оттуда резервы и перебросить их на северный фронт, чтобы попытаться защитить Москву. И это наша вторая задача, которая уже решается. Направление на Москву - это край непуганых идиотов: там абсолютно пусто, можно сгонять на Москву и вернуться оттуда в течение суток, не встретив практически ни одного блокпоста. Только сейчас в районе столицы россияне начинают организовывать блокпосты", - отметил Свитан.

Он также отметил, что третья задача - уничтожение российских логистических цепочек переброски военной техники, амуниции и топлива. В районе Суджи проходит железная дорога из Беларуси на Белгород и на юг вообще. То есть топливо с Мозырского НПЗ в Белгород шло как раз мимо Суджи. Сейчас этот поток перекрыт.

"Четвертая задача, которая будет решена, если россияне не отреагируют серьезно (а пока что с их стороны серьезности не видно), - это выход ВСУ на Курскую АЭС, уничтожение генерации и энергораспределения. Это будет примерно зеркальное действие, подобное тому, что россияне сделали с Запорожской АЭС. По самой АЭС наносить удары мы не будем, ведь это ядерный объект, и его никто трогать не станет. А вот трансформаторы, фидеры, линии электропередач - все это может быть уничтожено и отключено. Такие действия приведут к тому, что реакторы будут заглушены и переведены в "холодный" режим, как сейчас на ЗАЭС", - рассказал Роман Свитан.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Смотрите видео чата с Романом Свитаном с анализом перспектив Курской операции ВСУ:

Напомним, что Роман Свитан заявил, что Путин точно готовит серьезный ответ для Украины за Курскую область. В ближайшее время Россия может провести масштабную ракетную, или дроновую атаку, поэтому стоит быть бдительными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Свитан сказал, что именно сможет выгнать оккупантов из Украины. По словам эксперта, ленд-лиз предусматривает передачу именно вооружения, то есть того оружия, которое уже лежит на складах и будет восстанавливаться.

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