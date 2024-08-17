УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Военные задачи ВСУ в Курске: Свитан раскрыл впечатляющий сценарий событий

Юлия Закрепа
17 августа 2024, 22:52
130
Если будет расширена география зоны, подконтрольной ВСУ, на территории РФ, то линия фронта уменьшится, считает Свитан.
Военные задачи ВСУ в Курске: Свитан раскрыл впечатляющий сценарий событий
Какая задача ВСУ в Курске / коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

На сайте Главред состоялся чат с военным экспертом, полковником запаса Вооруженных сил Украины Романом Свитаном. Он рассказал, какие военные задачи решает вхождение украинской армии в Курскую область и в чем замысел военного командования.

Военный эксперт отметил, что Курская операция нацелена на создание санитарной зоны и это основная задача. Это необходимо сделать, чтобы обеспечить безопасность Сумщины, прилегающей к Курской области РФ.

"В Судже была собрана группировка войск противника численностью несколько тысяч человек. Россияне планировали в Сумской области провести примерно такую же операцию, как и на Харьковщине. О подготовке этой операции мы неоднократно слышали в течение последних месяцев, просто у россиян не доходили руки до этого направления. И вот когда противник начал разворачивать боевые порядки, было решено нанести превентивный удар и создать санитарную зону на российской территории", - отметил Свитан.

Эксперт также добавил, что это минимальная задача и ВСУ ее уже выполнили на 100%, причем на отлично. Эта задача решена с высоким мастерством и профессионализмом.

"Наши войска просочились среди развернутых порядков россиян, выключив им радиосвязь, и развеяли российскую группировку, которая угрожала Сумам со стороны Суджи. И сейчас создается санитарная зона. Санитарная зона - это фортификационные сооружения, серьезный укрепрайон с полосой обеспечения и минными полями. Хочу подчеркнуть, что минные поля будут на российской территории, и эти "пролески" они еще лет сто будут выковыривать", - пояснил Свитан.

Он считает, если будет расширена география зоны, подконтрольной ВСУ, на территории РФ, то линия фронта уменьшится. Линия границы ломаная и составляет около 600 км, а с расширением санитарной зоны линия фронта уменьшится до 400 км. А сейчас уже около 60 км из этих 400 км обозначено.

"Дальнейшее расширение географии позволит нам удержать это направление. Это первая задача, которую мы выполняем операцией в Курской области: уничтожили группировку противника там и создаем санитарную зону", - сообщил Свитан.

"Все это заставит российское военное руководство остановить наступление на восточном фронте, снять оттуда резервы и перебросить их на северный фронт, чтобы попытаться защитить Москву. И это наша вторая задача, которая уже решается. Направление на Москву - это край непуганых идиотов: там абсолютно пусто, можно сгонять на Москву и вернуться оттуда в течение суток, не встретив практически ни одного блокпоста. Только сейчас в районе столицы россияне начинают организовывать блокпосты", - отметил Свитан.

Он также отметил, что третья задача - уничтожение российских логистических цепочек переброски военной техники, амуниции и топлива. В районе Суджи проходит железная дорога из Беларуси на Белгород и на юг вообще. То есть топливо с Мозырского НПЗ в Белгород шло как раз мимо Суджи. Сейчас этот поток перекрыт.

"Четвертая задача, которая будет решена, если россияне не отреагируют серьезно (а пока что с их стороны серьезности не видно), - это выход ВСУ на Курскую АЭС, уничтожение генерации и энергораспределения. Это будет примерно зеркальное действие, подобное тому, что россияне сделали с Запорожской АЭС. По самой АЭС наносить удары мы не будем, ведь это ядерный объект, и его никто трогать не станет. А вот трансформаторы, фидеры, линии электропередач - все это может быть уничтожено и отключено. Такие действия приведут к тому, что реакторы будут заглушены и переведены в "холодный" режим, как сейчас на ЗАЭС", - рассказал Роман Свитан.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Смотрите видео чата с Романом Свитаном с анализом перспектив Курской операции ВСУ:

Напомним, что Роман Свитан заявил, что Путин точно готовит серьезный ответ для Украины за Курскую область. В ближайшее время Россия может провести масштабную ракетную, или дроновую атаку, поэтому стоит быть бдительными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Свитан сказал, что именно сможет выгнать оккупантов из Украины. По словам эксперта, ленд-лиз предусматривает передачу именно вооружения, то есть того оружия, которое уже лежит на складах и будет восстанавливаться.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине новости Украины Роман Свитан
Реклама

Главное за день

"Дискуссии идут": в Раде удивили заявлением о демобилизации и призывном возрасте

"Дискуссии идут": в Раде удивили заявлением о демобилизации и призывном возрасте

23:31 Украина
Военные задачи ВСУ в Курске: Свитан раскрыл впечатляющий сценарий событий

Военные задачи ВСУ в Курске: Свитан раскрыл впечатляющий сценарий событий

22:52 Украина
Операция в Курской области продлится до 2025 года: в FP раскрыли цель Украины

Операция в Курской области продлится до 2025 года: в FP раскрыли цель Украины

22:35 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: нужно за 8 секунд найти бумеранг 20303

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: нужно за 8 секунд найти бумеранг

Таро-прогноз на полнолуние 19 августа: Овнам - деньги и любовь, Девам - перемены к лучшему 13627

Таро-прогноз на полнолуние 19 августа: Овнам - деньги и любовь, Девам - перемены к лучшему

Что делать, если из бачка унитаза течет вода: очень легкое, но рабочее решение 9185

Что делать, если из бачка унитаза течет вода: очень легкое, но рабочее решение

Война в Украине закончится без переговоров с РФ: полковник ВСУ назвал четкие сроки 7045

Война в Украине закончится без переговоров с РФ: полковник ВСУ назвал четкие сроки

Последние новости

23:43

Меган Маркл пустилась в пляс под Шакиру и попала на видео

23:31

"Дискуссии идут": в Раде удивили заявлением о демобилизации и призывном возрасте

23:00

2,5 тысячи солдат попадут в котел: ВСУ готовят ловушку для войск РФ на Курщине

22:52

Военные задачи ВСУ в Курске: Свитан раскрыл впечатляющий сценарий событийВидео

22:35

Операция в Курской области продлится до 2025 года: в FP раскрыли цель Украины

Операция в Курской области способна "утопить" Путина, для ВСУ открыт путь на Москву – СвитанОперация в Курской области способна «утопить» Путина, для ВСУ открыт путь на Москву – Свитан
21:59

Не только признак любви: почему кот спит рядом с человеком - простое объяснениеВидео

21:00

РФ непрерывно давит на Часов Яр: в 24 ОМБр назвали серьезную преграду для врага

20:22

Будут ли поляки защищать свою землю?мнение

20:13

Делают несколько интересных движений: как понять что снится собаке - зоопсихолог

Реклама
20:10

"Важно убрать барьеры": Зеленский "наехал" на партнеров и разкрыл детали операции ВСУ

19:11

Режим Путина под угрозой: политтехнолог признался, будет ли новая мобилизация в РФВидео

18:54

Германия может остановить военную помощь для Украины: в МИД отреагировали

18:52

РФ ударила по жилым многоэтажкам Мирнограда: есть погибшие и раненыеВидео

18:24

Россия вывела часть войск из Украины: в ВСУ рассказали о последствиях для фронта

18:13

Прожиточный минимум в Украине планируют отменить: что будет взамен

18:01

"Перед нами – Москва": Свитан о вероятном направлении движения ВСУ в РФВидео

17:36

Огурцы будут расти до морозов: что добавить в воду для полива

17:33

"Реалистичный мирный план": Зеленский провел переговоры с Трампом - что решили

17:14

В Украине уже с понедельника могут выключать свет: эксперт шокировал прогнозом

17:04

РФ накопила более 100 ракет: украинцам грозит массированный удар – прогноз

Реклама
16:59

Кадыровцы открыли огонь по солдатам РФ на Курщине: новые детали массовой сдачи в плен ВСУ

16:38

Германия скоро может прекратить военную помощь Украине: "грозит заморозкой"

16:27

Операция ВСУ в Курской области может "утопить" Путина: эксперт удивил прогнозом

16:23

Путин Курскую область не отвоюет: какова судьба взятых ВСУ территорийВидео

16:20

Бои не останавливаются ни на минуту: военный оценил угрозу оккупации Покровска

15:56

В РФ говорят о бегстве россиян в Курской области: какие территории заняли ВСУ

15:25

Война в Украине закончится без переговоров с РФ: полковник ВСУ назвал четкие сроки

15:19

Что делать, если из бачка унитаза течет вода: очень легкое, но рабочее решениеВидео

15:04

Гороскоп Таро на сентябрь 2024: Овнам - результат, Тельцам - прибыль, Близнецам - прогрессВидео

15:03

Задонатит еще больше на ВСУ: Долина подняла ценник на корпоративы

14:58

Откуда берется "старческий запах" и как от него избавиться

14:58

США "тянут время": почему ВСУ не дают разрешение на удары по РФ ракетами Storm Shadow

14:47

Украина и РФ готовили тайные переговоры о прекращении огня: СМИ узнали детали

14:17

Подойдет и для бургеров, и для коктейлей: самый вкусный рецепт хрена по-домашнему

14:04

Десятки килограмм на голову: Волочкова могла погибнуть прямо у себя дома

13:54

В Курской области украинские силы расширили позиции и взяли пленных – Зеленский

13:41

ВСУ продвинулись в Курской области: в Генштабе сделали заявление

13:40

Веет "советчиной": Евгений Клопотенко попал в скандал из-за изменения гимна Киева

12:56

Варить или не варить: как правильно заморозить грибы для долгого хранения

12:56

Путин объявит мобилизацию в РФ: российский политтехнолог спрогнозировал срокиВидео

Реклама
12:44

Удар ВСУ со стороны Белгорода или движение на Курск: полковник назвал сценарииВидео

12:03

Какие области могут "отколоться" от РФ после Курщины: неожиданный прогноз СвитанаВидео

11:50

Церковный праздник 17 августа: что запрещено делать в этот день

11:29

Заехали в Суджу вместе с ВСУ: РФ в истерике разразилась угрозами итальянскому СМИ

11:09

Как правильно заморозить капусту и в каких блюдах ее можно использовать

11:05

"Похожа на Мадонну": шикарная Тина Кароль показала, как готовится к новому туру

10:50

Операция ВСУ в Курской области удивила НАТО: в Bloomberg раскрыли страхи Запада

10:35

Крушение режима Путина: какая из "башен Кремля" способна нанести удар

09:49

Таро-прогноз на полнолуние 19 августа: Овнам - деньги и любовь, Девам - перемены к лучшемуВидео

09:46

"Генералы ФСБ сказали Путину – хватит": названа причина провала РФ на Курщине

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоГоловоломкиВсе о шоу-бизнесеТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять