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Война затянется на 10 лет: Свитан дал тревожный прогноз и назвал причину

Алексей Тесля
30 июля 2024, 10:14
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Пока будет существовать РФ, боевые действия не закончатся, считает Роман Свитан.
оккупанты, Свитан,
Роман Свитан рассказал о вероятности завершения войны / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео

Завершение боевых действий в Украине возможно только после развала России, чего можно ожидать через 5-10 лет, заявил известный военный эксперт Роман Свитан.

Как пояснил он в интервью Oboz.ua, если считать окончанием войны завершение боевых действий, то это возможно только после развала России.

"Пока будет существовать Российская Федерация как "империя", боевые действия не закончатся. Потому что просто не будет механизма их закончить. "Империя" должна расширяться, и они будут пытаться расшириться, а мы будем восстанавливать свою территориальную целостность, восстанавливать свои границы, суверенитет. Это процесс лет на 5-7 как минимум или лет на 10, не меньше", – говорит эксперт.

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Вместе с тем он пояснил, что процесс развала РФ можно ускорить, тем самым уменьшить украинские потери. Собеседник уверен, что должно быть серьезное санкционное давление на Россию.

"А для этого Российскую Федерацию нужно признать террористической организацией или государством-спонсором терроризма. Признать Министерство обороны РФ террористической организацией. Так же, как в свое время ЧВК "Вагнер", которая была частью Минобороны России, была признана террористической организацией", – добавил Свитан.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Ранее Владимир Зеленский сделал громкое заявление об окончании войны. Война должна завершиться в соответствии с международным правом, подчеркнул глава государства.

Напомним, Олаф Шольц заговорил об окончании войны и назвал условие переговоров с Владимиром Путиным. Главный вопрос состоит в том, как можно достичь честного и справедливого мира, уверен канцлер ФРГ.

Как сообщалось ранее, Свитан сказал, что именно сможет выгнать оккупантов из Украины. Шаг, который могли бы сделать США, решил бы большинство проблем Украины, в частности, помог бы выгнать оккупантов с территории нашего государства.

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