Свитан раскрыл серьезные проблемы россиян из-за боев в Курской области

Одной из основных задач украинских военных является перерезание энергоснабжения военным объектам россиян.

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У россиян проблемы из-за боев в Курской области / коллаж: Главред, фото: росСМИ, скриншот: видео

В Курской области уже несколько суток продолжаются активные боевые действия. Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заявил, что россияне очень вяло реагируют на тамошние события, которые уже вызвали серьезную проблему для них.

Свитан для 24 канала отметил, что у россиян возникла серьезная проблема, поскольку была перерезана железная дорога в районе Суджи, по которой шло топливо. Мозырский НПЗ в Беларуси качал практически весь произведенный дизель россиянам на восточный фронт. Поэтому этот поток теперь перекрыт.

По его словам, еще одна железная дорога находится под нашим огневым контролем.

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"У россиян сейчас будет проблема с дизелем: перебрасывать большой дугой - это дополнительно несколько десятков часов", - заявил полковник запаса.

Он добавил, что одной из основных задач является перерезание энергоснабжения военным объектам россиян.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Ситуация в Курской области - что известно

Напомним, что у Зеленского впервые прокомментировали события на Курщине и вспомнили о переговорах. Михаил Подоляк заявил, что то, что происходит сейчас на Курщине, "будет влиять на то, как россияне осознают эту войну". В частности, это будет влиять на дополнительные потери государства-агрессора.

В Сети появились подробности о боях под Курском. Город Суджа в Курской области, где начались жесткие бои, оказался на грани выживания. Местные жители жалуются на отсутствие воды, электричества, также пропала и связь. Российские власти на самом деле не занимались эвакуацией людей.

Сергей Братчук заявил о захваченных складах с боеприпасами на Курщине, которые предназначались для наступления российских террористов на Сумскую область. Он также отметил, что украинские военные собираются не только наступать в Курской области, но и удерживать позиции и строить фортификации.

В Украине отреагировали на включение Суджи в состав Сумского района. В Сумском районном совете опровергли подлинность опубликованного документа и заявили, что не рассматривают такое решение. В районном совете также призвали доверять официальным верифицированным источникам информации.

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