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"ВСУ под угрозой окружения": Згурец заявил о сложной ситуации под Торецком

Юлия Закрепа
6 августа 2024, 11:57
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Эксперт считает, что информационное давление и реальная ситуация приведут к принятию решений, которые усложнят противнику продвижение в сторону Торецка.
'ВСУ под угрозой окружения': Згурец заявил о сложной ситуации под Торецком
Какая ситуация на фронте / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, instagram/libkos

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что между Нью-Йорком и Железным есть участок, который держат украинские военные, но враг пытается охватить зону с двух сторон, создавая угрозу окружения.

"Торецкое направление является сложным из-за нескольких ключевых факторов. Враг пытается атаковать с двух направлений - из Нью-Йорка и с направления Торецка, а также с направления Северное - Железное. Эти населенные пункты соединены железной дорогой. Враг пытается переходить через железную дорогу вблизи Северного. Далее расположены терриконы, которые враг пытается захватить, поскольку они стратегически важны для наступления на Торецк", - пояснил Згурец в эфире телеканала "Еспресо".

По словам военного эксперта, захват терриконов вблизи Железного позволит врагу активизировать наступательные действия на Торецк. Расстояние до административных границ Торецка уже незначительное, речь идет о нескольких сотнях метров. Российские ДРГ уже заходили в Торецк.

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"Между Нью-Йорком и Железным есть участок территории, которую держат украинские военные, но враг пытается охватить эту зону с двух сторон, создавая угрозу окружения. Надеюсь, что украинские бригады, которые действуют на этом направлении, получат усиление. Наше командование знает о сложности этого участка", - отметил Згурец.

Военный эксперт также добавил, что информационное давление и реальная ситуация приведут к принятию решений, которые усложнят противнику продвижение в сторону Торецка.

"Но украинские бойцы говорят, что ситуация сложная. Враг имеет преимущество в живой силе, технике, использовании артиллерии и авиации, что является привычной ситуацией на многих участках фронта, где держат оборону ВСУ", - резюмировал Згурец.

Кто такой Сергей Згурец

Сергей Згурец - украинский журналист и военный эксперт. Автор научных изданий о военно-промышленном комплексе Украины. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, главный редактор одноименного журнала. Член правления гражданской организации Лига оборонных предприятий Украины, пишет Википедия.

Ситуация на фронте

Напомним, что россия начала стремительное наступление на Торецк. Станислав Краснов заявил, что на Торецком направлении идут тяжелые бои. Оккупанты уперлись в многоэтажную застройку в районе Северного, пытаясь прорвать оборону ВСУ. Примерно месяц россияне ведут активное наступление на этом участке фронте.

РФ подбирается к ключевому городу для ВСУ. Ситуация на Донбассе вызывает беспокойство у Украины и западных союзников. Продвижение к Покровску создает угрозу и для других населенных пунктов региона. РФ растягивают военных ВСУ по всей линии фронта, чтобы захватить как можно больше земель.

Стало известно, что под Покровском срочно начали эвакуацию семей. Российские оккупанты не прекращают непрерывных штурмов на Покровском направлении фронта. Власти решили, что из ближайших к линии фронта общин будут проводить принудительную эвакуацию семей с детьми.

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