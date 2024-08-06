Защитят жизнь воинов ВСУ: в МОУ презентовали новые украинские беспилотники

В Украине презентовали новые отечественные беспилотные системы, которые могут компенсировать численное преимущество россиян на поле боя.

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В Украине презентовали новые отечественные беспилотные системы / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

В Украине презентовали современные отечественные беспилотные системы, которые помогут украинским защитникам и смогут компенсировать численное большинство врага в бою. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны в своем Telegram-канале.

"Вооруженные силы Украины внедряют технологии, которые позволяют эффективно заменить людей на поле боя роботизированными дронами", - отметил во время участия в мероприятии заместитель Главнокомандующего ВС Украины полковник Андрей Лебеденко.

По информации МОУ, презентацию провели на одном из полигонов Сил обороны Украины. Также в ведомстве отметили, что подобные системы уже давно заменили многие виды вооружения и стали эффективным заменителем человеческим ресурсам. В Министерстве сказали, что дроны стали достаточно хорошей заменой артиллерии, ведь снарядов сегодня не хватает.

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Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

"Сейчас Силы обороны активно сотрудничают с отечественными и иностранными разработчиками военных технологий с целью широкого использования искусственного интеллекта на поле боя. Технологии - основа нашей победы", - говорится в сообщении Министерства обороны.

Лебеденко подчеркнул, что сейчас необходимо улучшать производство украинских беспилотных систем и отметил их необходимость и эффективность на поле боя.

Современная война беспилотников: основные новости

Напомним, в ночь на 6 августа враг в очередной раз атаковал Киев не только дронами и беспилотниками, но и ракетами. В столице работала ПВО.

ВСУ активно используют ударные дроны в войне против Украины, например, недавно морпехи показали видео, как уничтожают российские блиндажи с помощью дронов.

Также в понедельник вечером, 5 августа, стало известно, что на заводе Ростеха в Башкортостане, который поставляет запчасти к РСЗО оккупантов, произошел большой взрыв.

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