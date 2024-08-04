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РФ ночью атаковала Украину ракетами и дронами, 4 ракеты не удалось сбить: детали

Алёна Воронина
4 августа 2024, 07:38
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Оккупанты ударили по Украине "Шахедами" и запустили четыре ракеты по двум областям.
дрон, шахед
РФ ночью атаковала Украину ракетами и дронами/ коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, ua.depositphotos.com

Российские оккупанты в ночь на воскресенье, 4 августа, запустили по Украине 4 ракеты и 5 дронов. Украинская противовоздушная оборона сбила 5 вражеских дронов-камикадзе "Шахед".

Об этом сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук. Он отметил, что враг запустил две ракеты С-300 по Харьковщине и две Х-59 по Полтавщине.

"В ночь на 4 августа 2024 года враг нанес удар двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковской области, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства Курской обл. - по Полтавщине и 5-ю ударными БпЛА "Shahed", район пусков Приморско-Ахтарск - рф", - говорится в сообщении.

видео дня

Силы ПВО сбили 5 вражеских дронов, отметил Олещук.

"Силами и средствами мобильных огневых групп Сил обороны Украины и подразделений радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил сбито пять БпЛА "Shahed-131/136" в Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях", - рассказал командующий Воздушных сил.

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

На Полтавщине были слышны взрывы

Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин рассказал, что российские оккупанты снова атаковали Полтавскую область. В области работала противовоздушная оборона, в Миргородском районе могли слышать звуки взрывов. По предварительной информации, попаданий в гражданскую инфраструктуру и пострадавших нет, отметил Пронин.

"В очередной раз призываю не пренебрегать безопасностью, в случае объявления воздушной тревоги находитесь в укрытиях. Верим в Силы обороны! Слава Украине!", - добавил он.

Удары ракетами и дронами по Украине - последние новости

Напомним, 2 августа сообщалось, что оккупанты атаковали Одессу, в городе прогремели взрывы. О взрывах сообщил городской голова. Перед этим было предупреждение об угрозе использования оккупантами баллистики.

Вечером 3 августа Россия атаковала Украину ракетами и дронами, в Харькове и Миргороде были взрывы. Российские оккупанты запустили по территории Украины крылатые ракеты на ударные беспилотники.

Напомним, военно-политический обозреватель Александр Коваленко предупредил об опасности и отметил, что Россия накапливает ракеты для массированного удара в августе. Российские оккупанты использовали в июле наименьшее количество ракет с начала 2024 года.

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