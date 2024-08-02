Россия готовит массированный удар в августе: Коваленко предупредил об опасности

Россия может осуществить массированный комбинированный удар по Украине в августе. Оккупанты накапливают ракеты перед празднованием Дня Независимости Украины. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.
"В июле 2024 года российские оккупанты сохранили неизменной тактику нанесения комбинированных и точечных ударов по украинским объектам гражданской энергетической инфраструктуры, аэродромам и логистике. Но в этом месяце противником было использовано наименьшее количество ракетной компоненты", - отметил он.
Коваленко отметил, что в июле оккупанты использовали 112 ракет различного типа, что является наименьшим показателем с начала года. Больше всего ударов подверглись Николаевская, Харьковская, Одесская и Днепропетровская области.
По его словам, за месяц в целом РФ применила такое количество ракет:
- Х-59/69 - 28 (22 сбиты);
- 9М723 ОТРК "Искандер-М" - 24/1;
- 9М727 ОТРК "Искандер-К" - 3/1;
- Х-101/555/55 - 22/19;
- КРМБ "Калибр" - 14/11;
- Х-47М2 "Кинжал" - 1/1;
- 3М22 "Циркон" - 1/0;
- Х-22 - 2/0;
- Неизвестного типа - 14/1.
Также фиксировались пуски Х-35, Х-38МЛ и Х-31П. Коваленко рассказал, что ВСУ перехватили 65 ракет. Еще по меньшей мере две ракеты упали по неустановленным причинам, не достигнув цели и не сдетонировав.
"Ограниченное применение российскими оккупационными войсками в июле ракетной компоненты может быть связано как со снижением их производственных показателей, так и с плановым накоплением для более массированного комбинированного удара в августе. Особенно если учесть, что в этом месяце Украина будет праздновать День Независимости", - предположил Коваленко.
Кто такой Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
Ракетная атака РФ по Украине - прогнозы
Как сообщал Главред, лишь один раз в месяц РФ осуществила массированный комбинированный удар - 8 июля. Основной целью атаки оккупантов был Киев. Во время этой массированной атаки погибли десятки людей, еще десятки пострадали.
Также спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что Россия планирует новую массированную комбинированную атаку на Украину. Отмечено, что в море находятся три российские подводные носители ракет, которые могут запускать до 12 ракет.
Кроме этого, российские пропагандисты заявили о разработке новой баллистической ракеты под условным обозначением "Искандер-100". Впервые ракета появилась в видео на 78-летие ракетного полигона "Капустин Яр" в мае 2024 года. Известно, что ее дальность составляет до тысячи километров с вероятным отклонением до 5 метров.
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