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Удар по ядерному бомбардировщику РФ: топ-генерал о "потрясающем достижении" ВСУ

Алексей Тесля
30 июля 2024, 03:30
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Украинцы стремятся использовать ударные операции вместе с сухопутными, подчеркнул Мик Райан.
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/ Коллаж: Главред, Фото: @WarintheFuture

За последние два года Украина существенно "развила - и продолжает развивать свой ударный потенциал, используя ряд различных систем", заявил австралийский военный аналитик, генерал-майор в отставке Мик Райан.

С 2022 года ВСУ приняли на вооружение и использовали против россиян очень точные ударные системы большой дальности, что повлияло на их стратегию ведения войны, отмечает он в своем анализе в Х.

"Украинцы стремятся использовать ударные операции вместе с сухопутными операциями и дипломатической деятельностью, чтобы повлечь за собой непропорциональные расходы России и убедить Путина, что он не может добиться успеха в Украине", - пишет аналитик.

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Он отмечает набор способностей, объединяющих воздушные и морские разведывательные и ударные беспилотники украинского производства, а также иностранные системы, среди которых Storm Shadow, SCALP и ATACM.

Одной из способностей специалист назвал доктрину совместного таргетинга НАТО, а также указал на способность Украины изучать и адаптировать технику, тактику и процессы, как часть ударного комплекса.

По его мнению, этот комплекс позволяет "расширить количество дилемм" и параллельных угроз, с которыми Россия вынуждена бороться. При этом экономическая война против России, направлена на уменьшение энергетического и промышленного потенциала страны. Также Украина стремится достичь политических целей, демонстрируя широкой российской общественности, что война идет не по их плану, уверен он.

Генерал не исключает, что эти составляющие вместе должны повлиять на "российский центр тяготения в этой войне: волю Путина и его правительства продолжать войну против Украины".

Ударный комплекс Украины Райан называет "потрясающим достижением за последние 28 месяцев".

"Этот ударный комплекс играл важную роль в военной стратегии Украины до 2024 года и будет играть ее снова в 2025 году", - заключает он. Райан прокомментировал сообщения представителей украинского Министерства обороны прессе о поражении российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на аэродроме "Оленья" на Кольском полуострове, назвав такой удар "одним из самых дальнобойных стратегических ударов" Украины.

Что такое самолет Ту-22М

Ту-22М ("изделие 45", по кодификации НАТО: Backfire) — советский и российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Может нести ядерное оружие, сообщает "Википедия".

Напомним, 27 июля украинские дроны поразили российский стратегический бомбардировщик ТУ-22М3 на аэродроме "Оленья". Атака произошла вблизи Оленегорска, где базируется стратегическая авиация России.

Источник в украинской разведке сообщает, что 24 июля также в результате диверсии уничтожен многоцелевой вертолет Ми-8 на территории аэродрома Министерства обороны РФ "Кряж" в Самаре.

Также военный эксперт Defense Express Иван Киричевский отметил, что удар по аэродрому "Оленья" может быть более разрушительным для россиян, чем сейчас известно Украине. Во время этой атаки украинские дроны впервые залетели на расстояние 1800 км.

Как сообщал Главред, в ночь на 26 июля ВСУ нанесли удар по аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. В Генштабе отметили, что это один из аэродромов, которые страна-агрессорка Россия использует для контроля воздушного пространства и нанесения ударов по территории Украины.

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