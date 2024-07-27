УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Дрон бьет как Tomahawk: "огненные" детали удара по аэродрому Оленья в РФ

Алексей Тесля
27 июля 2024, 21:32
324
У ВСУ появился дрон, который имеет расстояние поражения, как дальнобойная ракета, говорит Иван Киричевский.
Дрон, удар дрона
Дрон, удар дрона / Коллаж: Главред, фото: 41 ОМБР, скрин из видео

Удар по аэродрому "Оленья" может быть более разрушительными для россиян, заявил военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.

"Пока нам мало известно о результатах атаки наших дронов на аэродром "Оленья". Впрочем, что интересно — украинские дроны на расстояние 1800 км еще не долетали. Если даже очень примитивно считать расстояние от государственной границы, то это для Сил обороны является рекордом", – подчеркнул он в комментарии Эспрессо.

Эксперт отмечает, что результаты атак ВСУ по военным целям на территории РФ сразу обнаружить сложно.

видео дня

По его словам, когда были удары по аэродромам "Энгельс" и "Дягилево", то была информация, что поврежден один Ту-95 и Ту-22М3. А спустя полгода россияне открыли дело об этих ударах, где заявили о 8 поврежденных бомбардировщиках, говорится в сообщении.

Вместе с тем Киричевский уверен в том, что впоследствии мы узнаем больше об атаке на аэродром "Оленья".

"Но сам факт, что у нас появился дальнобойный дрон, который имеет расстояние поражения, как ракета Tomagawk. Некий Tomagawk с крыльями и россиянам от этого очень нехорошо", — резюмировал он.

Кто такой Иван Киричевский

Иван Киричевский – журналист, эксперт Defense Express. Освещает темы украинско-российских отношений, ситуации в Беларуси, Польше, Азербайджане, Армении и других странах.

Удары по целям в РФ - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что ГУР удалось поразить сразу несколько целей в РФ. В субботу, 27 июля, дроны украинской разведки поразили вражеский дальний стратегический бомбардировщик-ракетоноситель ТУ-22М3 на аэродроме "Оленья". Об этом сообщил собеседник УП в ГУР МОУ.

Источник в украинской разведке сообщает, что 24 июля также в результате диверсии уничтожен многоцелевой вертолет Ми-8 на территории аэродрома Министерства обороны РФ "Кряж" в Самаре.

Напомним, защитники Украины в ночь на 26 июля нанесли удар по аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. В Генштабе Вооруженных сил Украины и отметили, что это один из аэродромов, которые страна-агрессорка Россия использует для контроля воздушного пространства и нанесения ударов по территории Украины.

Как сообщалось ранее, в ночь на 22 июля вблизи военного аэродрома в городе Морозовск Ростовской области также прогремели мощные взрывы. Местные жители писали, что дрон попал в цистерну.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война России и Украины атака дронов
Реклама

Главное за день

В Укрэнерго заявили об отмене отключений: кому светит больше электроэнергии

В Укрэнерго заявили об отмене отключений: кому светит больше электроэнергии

22:31 Украина
Украина на последних минутах вырвала победу над Марокко на Олимпиаде-2024

Украина на последних минутах вырвала победу над Марокко на Олимпиаде-2024

20:49 Спорт
Света не будет всего четыре часа: график отключения электроэнергии на 28 июля

Света не будет всего четыре часа: график отключения электроэнергии на 28 июля

18:43 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Россияне прорываются к городу: армия РФ развивает наступление на Бахмутском направлении 3869

Россияне прорываются к городу: армия РФ развивает наступление на Бахмутском направлении

Премьер Индии и дорогой друг Путина впервые за время большой войны посетит Украину 2542

Премьер Индии и "дорогой друг" Путина впервые за время большой войны посетит Украину

Мощный удар на востоке: у РФ катастрофические потери, в ВСУ назвали направление 2438

Мощный удар на востоке: у РФ катастрофические потери, в ВСУ назвали направление

Эрдоган просил НАТО применить 5-ю статью против РФ: почему Альянс не решился 1948

Эрдоган просил НАТО применить 5-ю статью против РФ: почему Альянс не решился

Последние новости

22:35

Минобороны назвало впечатляющее число раненых военных, которые возвращаются в строй

22:31

В Укрэнерго заявили об отмене отключений: кому светит больше электроэнергии

21:32

Дрон бьет как Tomahawk: "огненные" детали удара по аэродрому Оленья в РФ

21:16

Сможет ли Украина вытащить свой счастливый "билет мира"?мнение

20:49

Украина на последних минутах вырвала победу над Марокко на Олимпиаде-2024

Угрозы Венгрии из-за российской нефти: чего ждать УкраинеУгрозы Венгрии из-за российской нефти: чего ждать Украине
20:22

На фоне неизлечимой болезни: Селин Дион произвела фурор своим выступлениемВидео

20:20

Украину не примут в ЕС и НАТО: Орбан зашкварился скандальным заявлением

20:05

"Должны быть готовы": ГПСУ о возможности наступления РФ с Беларуси и со стороны Сумщины

19:52

Потери будут огромные: британский полковник предположил, что принесет поражение РФ

Реклама
19:42

США одернули Китай из-за поддержки РФ: Пекин заговорил о "мирных переговорах"

18:47

"Наехал" на США, как Путин: Орбан оскандалился заявлением по "Северным потокам"

18:43

Света не будет всего четыре часа: график отключения электроэнергии на 28 июля

18:26

Удары ВСУ Storm Shadow по целям в РФ: в Британии раскрыли позицию Лондона

18:10

В Украину идет антициклон Gustav: где будут бушевать грозы и невыносимая жара

17:53

Поклоны и песня Пугачевой: Данилко выступил на концерте в ЮрмалеВидео

17:33

Как поставить апостроф на ноутбуке: самые простые советы

17:26

Выглядит шикарно: Пугачева показалась в ЮрмалеВидео

17:19

Взорванные вертолеты применяли в войне с Украиной: детали удара ГУР по целям в РФВидео

17:00

Оккупанты обстреляли центр Глухова на Сумщине: погиб ребенок, много раненыхФото

16:24

Новая тактика врага: РФ постепенно идет вперед, но вряд ли захватит Донбасс – WP

Реклама
15:59

Под Волгоградом разбился российский истребитель Су-34: что известноВидео

15:23

Цветочный микс в одном горшке: что можно посадить и как не загубить растения

15:09

Мощный удар на востоке: у РФ катастрофические потери, в ВСУ назвали направление

15:02

Мощная спецоперация ГУР: удалось поразить сразу несколько самолетов РФ - СМИ

14:34

Украина работает над освобождением Крыма: какие шаги предпринимают ВСУ

14:25

Если я не выиграю, начнется Третья мировая война: Трамп "выделился" заявлением

13:59

Новое наступление в планах: враг может готовить атаку на Запорожье

13:51

Обновление данных в ТЦК: кто сможет избежать штрафов

13:33

Путинистка Талызина оказалась под наблюдением медиков

13:17

"Хотел идти на войну": мать предполагаемого убийцы Фарион отреагировала на его поступок

13:13

Оккупанты могут легко попасть в окружение: подробности от командира ВСУ

13:07

Блокада 5-й при нападении на НАТО: назван сценарий действий США

13:06

Как "вырастить" богатство: приметы и суеверия о денежном дереве

12:27

Звонок в США: РФ пожаловалась на подготовку Украиной "тайной операции" - NYT

12:22

Новые графики отключений: в Минэнерго анонсировали изменения на сегодня

12:18

В Евросоюзе выдвинули два требования Китаю по войне России против Украины

11:38

Угроза жизни: принц Гарри больше не привезет Меган Маркл в Британию

11:34

Пожар на объекте промышленности в Полтаве: детали ночной атаки РФ по Украине

10:57

РФ перебрасывает войска на два направления в Донецкой области: раскрыты детали

10:40

2024 год становится критическим для РФ: какие трудности у врага - Коваленко

Реклама
10:37

Почему у яблони опадают яблоки и как спасти урожай

09:45

Эрдоган просил НАТО применить 5-ю статью против РФ: почему Альянс не решился

09:39

Там базируются Ту-95: атака дронов на аэродром "Дягилево" в Рязани - что известно

08:46

Ретроградный Меркурий 5-28 августа: у Тельцов начнется роман, а у Львов улучшатся финансыВидео

08:42

Более 400 ударов по Запорожскому району за сутки: каковы последствия атак РФ

08:33

Войска РФ изменили одну из задач на фронте, им не хватает резервов – ISW

08:00

Почему у Украины до сих пор нет своих дальнобойных ракетмнение

07:32

Принуждение России к миру: у Зеленского сделали заявление о "плане" для Трампа

06:10

Как война дала миру колоссальный объём знаний об Украинемнение

05:45

Гороскоп на завтра 28 июля: Овнам - приятные сюрпризы, Девам - конфликт на работе

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки і хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения подругеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять