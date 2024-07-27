Дрон бьет как Tomahawk: "огненные" детали удара по аэродрому Оленья в РФ

Удар по аэродрому "Оленья" может быть более разрушительными для россиян, заявил военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.
"Пока нам мало известно о результатах атаки наших дронов на аэродром "Оленья". Впрочем, что интересно — украинские дроны на расстояние 1800 км еще не долетали. Если даже очень примитивно считать расстояние от государственной границы, то это для Сил обороны является рекордом", – подчеркнул он в комментарии Эспрессо.
Эксперт отмечает, что результаты атак ВСУ по военным целям на территории РФ сразу обнаружить сложно.
По его словам, когда были удары по аэродромам "Энгельс" и "Дягилево", то была информация, что поврежден один Ту-95 и Ту-22М3. А спустя полгода россияне открыли дело об этих ударах, где заявили о 8 поврежденных бомбардировщиках, говорится в сообщении.
Вместе с тем Киричевский уверен в том, что впоследствии мы узнаем больше об атаке на аэродром "Оленья".
"Но сам факт, что у нас появился дальнобойный дрон, который имеет расстояние поражения, как ракета Tomagawk. Некий Tomagawk с крыльями и россиянам от этого очень нехорошо", — резюмировал он.
Кто такой Иван Киричевский
Иван Киричевский – журналист, эксперт Defense Express. Освещает темы украинско-российских отношений, ситуации в Беларуси, Польше, Азербайджане, Армении и других странах.
Удары по целям в РФ - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что ГУР удалось поразить сразу несколько целей в РФ. В субботу, 27 июля, дроны украинской разведки поразили вражеский дальний стратегический бомбардировщик-ракетоноситель ТУ-22М3 на аэродроме "Оленья". Об этом сообщил собеседник УП в ГУР МОУ.
Источник в украинской разведке сообщает, что 24 июля также в результате диверсии уничтожен многоцелевой вертолет Ми-8 на территории аэродрома Министерства обороны РФ "Кряж" в Самаре.
Напомним, защитники Украины в ночь на 26 июля нанесли удар по аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. В Генштабе Вооруженных сил Украины и отметили, что это один из аэродромов, которые страна-агрессорка Россия использует для контроля воздушного пространства и нанесения ударов по территории Украины.
Как сообщалось ранее, в ночь на 22 июля вблизи военного аэродрома в городе Морозовск Ростовской области также прогремели мощные взрывы. Местные жители писали, что дрон попал в цистерну.
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