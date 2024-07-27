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Мощная спецоперация ГУР: удалось поразить сразу несколько самолетов РФ - СМИ

Мария Николишин
27 июля 2024, 15:02
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24 июля также в результате диверсии уничтожен многоцелевой вертолет Ми-8 на территории аэродрома Министерства обороны РФ "Кряж" в Самаре.
Мощная спецоперация ГУР: удалось поразить сразу несколько самолетов РФ - СМИ
ГУР удалось поразить сразу несколько самолетов РФ / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, flickr

В субботу, 27 июля, дроны украинской разведки поразили вражеский дальний стратегический бомбардировщик-ракетоноситель ТУ-22М3 на аэродроме "Оленья". Об этом сообщил собеседник УП в ГУР МОУ.

"В результате операции ГУР МО вблизи Оленегорска на военном аэродроме "Оленья" в месте базирования стратегической авиации российских оккупантов поражен дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоноситель ТУ-22М3", - говорится в сообщении.

Собеседник издания также отметил, что расстояние от границы Украины до места спецоперации - 1800 километров.

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Кроме того, украинская разведка поразила еще три вертолета на территории России. Один из них уничтожили на территории аэродрома Министерства обороны РФ. Об этом сообщают источники РБК-Украина в спецслужбах.

Отмечается, что около 3:00 21 июля на территории акционерного общества "Национальный центр вертолетостроения Миль и Камов" (населенный пункт Томилино, Московская область) в результате диверсионных мероприятий ГУР были поражены вражеские вертолеты Ми-28 и Ка-226.

Источник в украинской разведке сообщает, что 24 июля также в результате диверсии уничтожен многоцелевой вертолет Ми-8 на территории аэродрома Министерства обороны РФ "Кряж" в Самаре.

"Информация о пожаре в результате взрывов на предприятии вызвала широкую огласку среди жителей Московской области. Впрочем, российские власти, как всегда, факты собственной халатности скрывают от населения РФ", - заявил источник.

Мощная спецоперация ГУР: удалось поразить сразу несколько самолетов РФ - СМИ
Самолеты Ту / Инфографика: Главред

Что такое ГУР?

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Удары по аэродромам РФ - последние новости

Напомним, 27 июля в стране-агрессоре России заявили об атаке дронов на Рязань. В районе военного аэродрома "Дягилево" прогремели взрывы. На авиабазе базируются самолеты Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ и Ил-78.

Защитники Украины в ночь на 26 июля нанесли удар по аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. В Генштабе Вооруженных сил Украины и отметили, что это один из аэродромов, которые страна-агрессорка Россия использует для контроля воздушного пространства и нанесения ударов по территории Украины.

В ночь на 22 июля вблизи военного аэродрома в городе Морозовск Ростовской области также прогремели мощные взрывы. Местные жители писали, что дрон попал в цистерну.

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