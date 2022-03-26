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Западный генерал назвал новое направление главного удара РФ в Украине

26 марта 2022, 21:13

Российское командование надеялось, что беспорядочное наступление принесет победу в Украине.

война
/ Facebook/GeneralStaff.ua

После провалов планов А и В Россия смирилась с тем, что война против Украины не будет короткой, заявил бывший генерал армии Австралии Мик Райан.

Как подчеркнул он в интервью изданию Focus, первый план Кремля провалился за 48 часов от начала российского вторжения 24 февраля из-за ужесточенного сопротивления ВСУ и слабости российской армии.

Он пояснил, что после первого провала РФ начала разработку плана "Б". Его суть была в увеличении ударов с воздуха, уничтожении маленьких городов Украины и усилении обстрелов гражданской инфраструктуры.

Отмечается, что в распоряжении Москвы фактически находились только наземные силы, стянутые к границам Украины до вторжения. Эти войска бросили в бой без всякой всеобщей координации. Они беспорядочно начали наступать с севера, востока и юга. И российское командование надеялось, что этот беспорядок как-то принесет победу.

Бывший австралийский военный подчеркнул, что у РФ отсутствовал единый командный центр, руководивший всем наступлением на территорию Украины. При этом у "второй армии мира" закончилось топливо, боеприпасы, а также еда, из-за чего очень быстро потеряла свое преимущество. После чего потерпела огромные потери личного состава.

"Россия принесла в жертву столько жизней ради незначительных территориальных завоеваний", - заявил Райан.

По словам бывшего генерала армии Австралии, после этого РФ перешла к плану "В", примерно неделю назад. Разрушается полностью инфраструктура таких украинских городов: Харьков, Мариуполь и Чернигов. Этот оригинальный план тоже потерпел крах из-за сопротивления украинской армии.

Он не исключил, что РФ адаптируется ценой значительных военных ошибок. И есть вероятность, она перейдет к переосмысленной долговременной войне.

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Ранее в Минобороны США подчеркнули, что оккупационные силы РФ в Украине главное внимание уделят захвату восточных областей, а не Киева.

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война России и Украины
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