РФ проводит обманные маневры на юге: в ГУР назвали настоящее направление наступления врага

Глобальных изменений во вражеской группировке на Запорожье не наблюдается, отметил Андрей Юсов.

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Россия не имеет планов наступать на юге / Коллаж: Главред, фото: 117 отдельная механизированная бригада, 3 отдельная танковая Железная бригада

Российские войска не планируют масштабного наступления на юге Украины. Основные усилия оккупанты сосредотачивают на Донбассе. Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Мы можем говорить о том, что приоритетные и наиболее ожесточенные бои происходят именно на украинском Донбассе. Все остальное - враг проводит много обманных маневров и действий", - подчеркнул Юсов.

Относительно накопления резервов и живой силы россиян на Запорожском направлении, Юсов отметил, что в последнее время не наблюдается существенных изменений во вражеской группировке. По его словам, российские войска несут значительные потери среди личного состава, что заставляет оккупантов проводить ротацию.

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"Приоритетным направлением для врага остается украинский Донбасс. Но столкновения со стороны врага (наблюдаются - Главред) фактически по всей линии фронта. Конечно, все это отрабатывается, и готовятся адекватные ответы", - отметил представитель ГУР.

Кто такой Андрей Юсов Андрей Юсов - украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

Наступление РФ на юге Украины - подробности

Напомним, российские войска продолжают пополнять свой личный состав в Запорожской области, где уже насчитывается более 90 тысяч человек. Однако признаков формирования наступательной группировки не наблюдается, отметил представитель оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий.

Также российская армия сосредотачивает ресурсы возле оккупированных Пологов в Запорожской области, готовя наступление на Гуляйполе. Ветеран ВСУ, имеющий контакт с передовой, отметил, что захват Гуляйполя может создать серьезное давление на украинские силы.

Как сообщал Главред, аналитик BILD Юлиан Рёпке заявил, что россияне планируют наступать на "дорогу жизни" в Часовом Яру широким фронтом, что усложнит оборону ВСУ. Основной маршрут снабжения украинских войск в этом районе находится под угрозой из-за продвижения оккупантов на запад от Авдеевки.

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