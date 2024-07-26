Достанет Москву из Берлина: Британия хочет создать оружие против 'ядерки' - СМИ

Недавние заявления Путина и других официальных лиц РФ указывают на то, что Москва снижает порог применения тактического ядерного оружия, пишет The Times.

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Британия рассматривает возможность разработать ракеты дальнего радиуса действия против ядерного оружия / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Великобритания рассматривает возможность разработать ракеты дальнего радиуса действия против ядерного оружия. Соответствующая дискуссия ведется на фоне опасений Европы, что президент страны-агрессора России Владимир Путин может быть готов применить такое оружие. Об этом сообщает The Times со ссылкой на дипломатические источники.

Издание отмечает, что британцы дали понять, что будут работать с Германией над ракетами, которые способны поражать цели на расстоянии до 3200 км.

По оценке союзников, такое оружие сможет достать Москву из Берлина, если Кремль использует тактическое ядерное оружие.

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"Предполагается, что министр обороны Британии Джон Хили обсудил проект со своим немецким коллегой в Берлине в среду, 24 июля. Глава оборонного ведомства находился там в рамках 48-часового дипломатического турне по Европе, чтобы укрепить сотрудничество между Лондоном и союзниками и продвинуть свою оборонную стратегию "НАТО на первом месте"", - сообщает The Times.

По словам издания, согласно планам, новые ракеты разместят в Германии, заменив американские, которые будут развернуты там в ближайшие годы. Недавние заявления Путина и других официальных лиц РФ указывают на то, что Москва снижает порог применения тактического ядерного оружия.

Что такое ядерное оружие? Ядерное оружие - оружие массового поражения, состоит из поражающих компонентов ударного, температурного и облучающего действия. На расстоянии около километра от центра взрыва происходят сплошные разрушения и уничтожается все живое вне укрытий. Такое действие обусловлено тем, что мощность ядерного взрыва гораздо больше, чем любого боеприпаса, созданного на основе химической взрывчатки, пишет Википедия.

Какие страны владеют ядерным оружием / Инфографика: Главред

Возможность применения Россией ядерного оружия - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные войска провели частичное восстановление советских складов ядерного оружия Феодосия-13 в захваченном Крыму. Однако ядерных вооружений враг там пока не разместил.

Ранее, президент России Владимир Путин заявил о необходимости производства и развертывания ракет средней и малой дальности, способных нести ядерный заряд, вероятно, пытаясь помешать решению Запада о военной помощи Украине, заявляет американский Институт изучения войны.

Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев заявил, что если глава РФ Владимир Путин решит применить ядерное оружие, НАТО может ответить неядерным оружием по российской территории. На Западе уже не боятся кремлевских ядерных угроз и фактически сделали Путину последнее "китайское" предупреждение.

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