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"Дамба не выдержит": Жданов раскрыл сценарий ядерного удара РФ по Киевской ГЭС

Алексей Тесля
22 июля 2024, 16:13
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"Розовая мечта" Владимира Путина – применить тактическое ядерное оружие для устрашения, считает Олег Жданов.
Олег Жданов, ядерный удар, Владимир Путин
Олег Жданов оценил вероятность ядерного удара РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Главред, ua.depositphotos.com

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал угрозы российских оккупантов нанести удар по Киевской ГЭС.

Отвечая на вопрос Главреда о том, может ли РФ ударить по дамбе ГЭС ядерным зарядом, от сказал: "Ядерным ударом – да, можно разрушить. Если будет применён ядерный заряд, дамба не выдержит, пролом будет обязательно".

Вместе с тем он считает, что диктатору Владимиру Путину попросту не дадут воспользоваться ядерным оружием.

"Даже самые близкие приспешники Путина, например, Си Цзиньпин, категорически против применения ядерного оружия в этой войне. Параллельно с тем, как Путин убивается в Украине, пытаясь её завоевать, Китай продолжает строить довольно неплохие отношения с Беларусью, вкладывая в неё много денег и понимая, что она граничит с ЕС", - говорит эксперт.

Он поясняет, что Китаю нужен плацдарм, которым может стать территория Беларуси.

"И разве нужна Си Цзиньпину ядерная помойка в центре Европы? Тем более, если говорить о Киевской и Каневской дамбах, которые практически рядом с границей с Беларусью", - отметил собеседник.

По его словам, "розовая мечта" Путина – применить тактическое ядерное оружие для устрашения, однако оно не сыграет определяющую роль, ведь вероятные потри не будут критичными для армии.

"Конечно, если сбросить бомбу в 100 мегатонн, она сотрёт город-миллионник с лица земли. А если местность полузаселённая, то какой от этого эффект? Только поражающий фактор ядерного взрыва", - добавил Жданов.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Смотрите видео - интервью Олега Жданова Главреду:

Ранее гендиректор "Укргидэнерго" Игорь Сирота заявил о том, что российским оккупантам вряд ли удастся взорвать дамбы Киевской и Каневской ГЭС. Даже при худшем сценарии подтопит разве что "подвалы" некоторых районов столицы.

Для разрушения таких объектов россиянам надо было бы залететь на территорию Украины на самолетах и сбросить на них несколько авиационных бомб, пояснил Сирота.

Впрочем, даже при худшем сценарии катастрофы не произойдет. В близлежащих селах может временно исчезнуть вода, а в самой столице подтопит подвалы в некоторых районах.

Напомним, в июне 2023 года российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. По данным ГУР Минобороны, подрыв произошел около 2:30 ночи.

В Укргидроэнерго сообщили, что взрыв произошел в машинном зале. Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС на большой территории возникли проблемы с питьевой водой. Так, воды для большей части Кривого Рога осталось на полтора месяца, и это лишь при условии экономного потребления.

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/ Инфографика Главреда

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ядерный удар Олег Жданов война России и Украины Киевская ГЭС
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