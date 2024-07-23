РФ собрала 90 тысяч солдат на Запорожье: в ВСУ рассказали, есть ли угроза наступления

Оккупанты не имеют возможности проводить активные штурмовые наступательные действия на нескольких направлениях одновременно, рассказал Дмитрий Лиховий.

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Российские войска накапливают силы на Запорожье / Коллаж: Главред, фото: 46 отдельная десантно-штурмовая бригада, 115 отдельная механизированная бригада ВСУ

Российские оккупационные войска пополняют свой личный состав в Запорожской области. Однако признаков формирования наступательной группировки врага нет. Об этом заявил спикер оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона.

"Если взять численность личного состава противника, например, в самой Запорожской области, то россиян здесь достаточно много, почти 90 тысяч. И наблюдается прирост этого количества - где-то за последние три недели добавилось еще две тысячи", - рассказал спикер.

Лиховий подчеркнул, что по данным украинской разведки, существенных изменений, которые могли бы повлиять на характер боевых действий, не наблюдается. Также не выявлено признаков формирования наступательной группировки россиян.

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"То есть, того количества врага, которое присутствует в Запорожской и Херсонской областях, не хватает для ведения результативных наступательных действий куда-то дальше, чем те рубежи, где враг сейчас стоит", - отметил Лиховий.

По его словам, сейчас характер боевых действий в операционной зоне ОСГВ "Таврия" остается позиционным противостоянием, поскольку оккупанты не могут проводить активные штурмовые наступательные действия на нескольких направлениях одновременно.

Кроме этого, Лиховий подчеркнул, что очень результативно работают украинские ракетные войска и артиллерия. За позавчерашние сутки, 21 июля, в Запорожской области Силы обороны уничтожили два зенитных ракетных комплекса в районе населенных пунктов Украинка и Зразковое - "Тор", ЗРК "Бук-М1".

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Напомним, оккупанты в ближайшее время сосредоточат атакующие усилия на юге Запорожской области с целью захвата новых территорий, заявил бывший спикер Генштаба и военный эксперт Владислав Селезнев. Он отметил, что в Мариуполь прибывают военные корабли РФ с личным составом и техникой.

Также советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российские войска накапливают резервы для начала новой волны наступления на Запорожскую область.

Как сообщал Главред, Лиховий прокомментировал ситуацию вокруг боев за село Крынки Херсонской области. По его словам, украинские защитники остались на Левобережье после выхода из Крынок, а ситуация там не такая критическая, как ее интерпретируют некоторые медиа и блогеры.

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