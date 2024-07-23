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Число растет: сколько украинцев готовы отказаться от территорий ради мира - КМИС

Мария Николишин
23 июля 2024, 12:59
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КМИС провел собственный опрос в течение 16-22 мая 2024 года среди 1067 респондентов.
Число растет: сколько украинцев готовы отказаться от территорий ради мира - КМИС
Сколько украинцев готовы отказаться от территорий ради мира / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, УНИАН

По состоянию на май 2024 года 32% опрошенных считали, что для скорейшего достижения мира и сохранения независимости Украина может отказаться от некоторых своих территорий. В то же время большинство (55%) выступали против любых территориальных уступок России. Об этом стало известно из данных опроса КМИС.

Как отмечают социологи, в период с мая 2022 года до мая 2023 года ситуация была относительно стабильной: около 8-10% респондентов были готовы на территориальные уступки, а абсолютное большинство - 82-87% - стабильно выступали против уступок.

"После мая 2023 года прослеживается постепенный рост доли тех, кто готов к территориальным уступкам. Так, к концу 2023 года готовность к уступкам выросла до 19%, в феврале 2024 года - до 26%, в мае 2024 года - до 32%. Доля тех, кто выступает против территориальных уступок, соответственно, стабильно снижались в указанный период", - говорится в сообщении КМИС.

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Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос в течение 16-22 мая 2024 года среди 1067 респондентов. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины.

Число растет: сколько украинцев готовы отказаться от территорий ради мира - КМИС
Сколько украинцев готовы отказаться от территорий ради мира / фото: КМИС

Что известно о КМИС?

Киевский международный институт социологии (КМИС) - это частная украинская компания, сотрудничающая с Национальным университетом "Киево-Могилянская академия". КМИС был основан в 1990 году как исследовательский центр Социологической ассоциации Украины, а с 1992 года преобразован в частное предприятие. КМИС входит в ведущие исследовательские ассоциации, в частности, Социологическую ассоциацию Украины (САУ), Украинскую Ассоциацию Маркетинга (УАМ), Европейское общество исследования общественного мнения и маркетинга (ESOMAR), AAPOR и WAPOR.

Переговоры о мире в Украине - что известно

Напомним, аналитики Института изучения войны сообщили, что диктатор-президент России Владимир Путин не заинтересован в честных мирных переговорах на любых условиях, кроме российских. Зато бескомпромиссные условия Кремля для ведения диалога - равнозначны капитуляции Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США и страны Евросоюза могли бы совместно выступить посредниками для завершения войны России против Украины, также глава государства заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не может быть посредником в вопросе завершения войны.

Военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сообщил, что положительные для Украины изменения на поле боя являются важнейшей предпосылкой для того, чтобы заставить Россию к миру. Другим важным моментом станут выборы в Британии и в США.

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