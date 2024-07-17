Лавров исключил участие РФ в Саммите мира: нес чушь об урегулировании кризиса

Глава МИД страны-агрессора России Сергей Лавров, говоря о возможном участии Москвы во втором Саммите мира, начал нести откровенную чепуху про "урегулирование конфликта" и "неприемлемых подходах".
На пресс-конференции ООН в среду, 17 июля, российский министр пожаловался, что в основе второго саммита мира лежит "формула Зеленского", она, по мнению Лаврова, для страны-агрессора "неприемлема".
"Говоря о том, чем же там будут заниматься, все так или иначе формулировали абсолютно односторонние, абсолютно неприемлемые для нас – и для многих других, искренне заинтересованных в мире, – подходы", — начал лгать Лавров.видео дня
Но глава МИД РФ начал тут же себе противоречить, заявляя, что Путин якобы "не раз говорил", что готов "обсуждать проблемы безопасности в Европе".
Лавров добавил, что Россия "будет тщательно смотреть формулировки и закладывать предохранители от повторных, нечистоплотных, недоговороспособных интерпретаций".
Саммит мира - вопрос участия России
Как писал Главред, ранее Зеленский заявил, что представители РФ должны присутствовать на втором саммите мира. План реализации всех пунктов будет готов в ноябре.
Однако в России огрызнулись по поводу участия страны-агрессора во втором Саммите мира. Представитель России впервые официально прокомментировал позицию относительно участия во втором Саммите мира. По его словам, РФ уже "все понятно".
В свою очередь, Вашингтон поддержит решение Киева о привлечении РФ к проведению второго саммита мира, если участие представителей России в предстоящем мероприятии инициирует украинская сторона.
Второй саммит мира - что о нем известно
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план реализации всех пунктов, необходимых для второго Саммита мира, будет готов в ноябре. Это произойдет после подготовки планов по пунктам энергетической, продовольственной безопасности, обмена пленных и возвращения украинских детей.
По словам главы государства, В конце июля – в начале августа в Катаре состоится первая встреча на уровне NSA (Агентство по нацбезопасности в США – ред.) министров, советников по безопасности. Во время встречи будет полностью подготовлен план относительно энергетической безопасности.
В августе в Турции пройдет встреча, посвященная теме свободного мореплавания, где будет поднят вопрос относительно продовольственной безопасности.
В сентябре в Канаде пройдет встреча по гуманитарному направлению обмена пленных и возвращения украинских детей, а также будет разработан план по этому пункту.
Зеленский считает, что представители РФ должны присутствовать на втором Саммите мира.
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