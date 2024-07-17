Лавров исключил участие РФ в Саммите мира: нес чушь об урегулировании кризиса

Москва фактически подтвердила, что не готова к переговорам, а будет требовать от Украины выполнить ультиматум.

https://glavred.info/world/lavrov-isklyuchil-uchastie-rf-v-sammite-mira-nes-chush-ob-uregulirovanii-krizisa-10581539.html Ссылка скопирована

Лавров дерзко ответил на участие России во втором саммите мира / Коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Глава МИД страны-агрессора России Сергей Лавров, говоря о возможном участии Москвы во втором Саммите мира, начал нести откровенную чепуху про "урегулирование конфликта" и "неприемлемых подходах".

На пресс-конференции ООН в среду, 17 июля, российский министр пожаловался, что в основе второго саммита мира лежит "формула Зеленского", она, по мнению Лаврова, для страны-агрессора "неприемлема".

"Говоря о том, чем же там будут заниматься, все так или иначе формулировали абсолютно односторонние, абсолютно неприемлемые для нас – и для многих других, искренне заинтересованных в мире, – подходы", — начал лгать Лавров. видео дня

Но глава МИД РФ начал тут же себе противоречить, заявляя, что Путин якобы "не раз говорил", что готов "обсуждать проблемы безопасности в Европе".

Лавров добавил, что Россия "будет тщательно смотреть формулировки и закладывать предохранители от повторных, нечистоплотных, недоговороспособных интерпретаций".

Саммит мира - вопрос участия России

Как писал Главред, ранее Зеленский заявил, что представители РФ должны присутствовать на втором саммите мира. План реализации всех пунктов будет готов в ноябре.

Однако в России огрызнулись по поводу участия страны-агрессора во втором Саммите мира. Представитель России впервые официально прокомментировал позицию относительно участия во втором Саммите мира. По его словам, РФ уже "все понятно".

В свою очередь, Вашингтон поддержит решение Киева о привлечении РФ к проведению второго саммита мира, если участие представителей России в предстоящем мероприятии инициирует украинская сторона.

Второй саммит мира - что о нем известно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план реализации всех пунктов, необходимых для второго Саммита мира, будет готов в ноябре. Это произойдет после подготовки планов по пунктам энергетической, продовольственной безопасности, обмена пленных и возвращения украинских детей. По словам главы государства, В конце июля – в начале августа в Катаре состоится первая встреча на уровне NSA (Агентство по нацбезопасности в США – ред.) министров, советников по безопасности. Во время встречи будет полностью подготовлен план относительно энергетической безопасности. В августе в Турции пройдет встреча, посвященная теме свободного мореплавания, где будет поднят вопрос относительно продовольственной безопасности. В сентябре в Канаде пройдет встреча по гуманитарному направлению обмена пленных и возвращения украинских детей, а также будет разработан план по этому пункту. Зеленский считает, что представители РФ должны присутствовать на втором Саммите мира.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред