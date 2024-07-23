ВСУ сбили российский Су-25 на востоке: опубликовано видео точного удара

Результативный удар по авиации РФ был нанесен на Покровском направлении.

https://glavred.info/ukraine/vsu-sbili-rossiyskiy-su-25-na-vostoke-opublikovano-video-tochnogo-udara-10582847.html Ссылка скопирована

Су-25 РФ сбит в Донецкой области / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Украинские защитники сумели сбить еще один российский штурмовик Су-25 в Донецкой области.

О новом успехе украинских бойцов идет речь в сообщении в Facebook 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Как уточняется в сообщении, результативный удар по авиации РФ был нанесен на Покровском направлении.

видео дня

"Сегодня в районе Покровского треугольника (аномальная зона падения оккупантских бортов) снова исчез со связи вражеский Су-25", - отмечают украинские бойцы.

Судя по опубликованному видео, удар по российскому военному самолету был нанесен с помощью ПЗРК прямо с позиций ВСУ.

"Два российских пилота имели безумие залететь фактически вплотную к нашим позициям. За свою наглость один из них был мгновенно наказан", - добавили в 110-й ОМБр.

Смотрите видео - ВСУ сбили российский Су-25 на Донбассе:

/ Скриншот

Самолет Су-25 Су-25 — одноместный бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью при визуальной видимости цели, а также уничтожение объектов с заданными координатами в случае летной погоды. Объектом поражения могут быть наземные и надводные цели, а также маловысотные воздушные, медленные цели. Примерная стоимость такого штурмовика равна 11 млн долларов.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25. Ранее военные "посадили на вечную стоянку" в донбасских степях российский штурмовик Су-25. А позднее зенитчики бригады точным попаданием ликвидировали еще одну вражескую "сушку".

Напомним, ранее зенитчики 110-й отдельной механизированной бригады имени генерала-хорунжего Марка Безручко сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области. Это уже четвертый сбитый Су-25 за май на счету этой бригады.

Как сообщалось ранее, штурмовик Су-25 российских оккупантов сбили украинские защитники на Авдеевском направлении. Это также удачная работа 110-й отдельной механизированной бригады.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред