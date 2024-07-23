ВСУ сбили российский Су-25 на востоке: опубликовано видео точного удара

Украинские защитники сумели сбить еще один российский штурмовик Су-25 в Донецкой области.
О новом успехе украинских бойцов идет речь в сообщении в Facebook 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Как уточняется в сообщении, результативный удар по авиации РФ был нанесен на Покровском направлении.
"Сегодня в районе Покровского треугольника (аномальная зона падения оккупантских бортов) снова исчез со связи вражеский Су-25", - отмечают украинские бойцы.
Судя по опубликованному видео, удар по российскому военному самолету был нанесен с помощью ПЗРК прямо с позиций ВСУ.
"Два российских пилота имели безумие залететь фактически вплотную к нашим позициям. За свою наглость один из них был мгновенно наказан", - добавили в 110-й ОМБр.
Смотрите видео - ВСУ сбили российский Су-25 на Донбассе:
Самолет Су-25
Су-25 — одноместный бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью при визуальной видимости цели, а также уничтожение объектов с заданными координатами в случае летной погоды.
Объектом поражения могут быть наземные и надводные цели, а также маловысотные воздушные, медленные цели.
Примерная стоимость такого штурмовика равна 11 млн долларов.
Ранее сообщалось о том, что ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25. Ранее военные "посадили на вечную стоянку" в донбасских степях российский штурмовик Су-25. А позднее зенитчики бригады точным попаданием ликвидировали еще одну вражескую "сушку".
Напомним, ранее зенитчики 110-й отдельной механизированной бригады имени генерала-хорунжего Марка Безручко сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области. Это уже четвертый сбитый Су-25 за май на счету этой бригады.
Как сообщалось ранее, штурмовик Су-25 российских оккупантов сбили украинские защитники на Авдеевском направлении. Это также удачная работа 110-й отдельной механизированной бригады.
Читайте также:
- Взорваны самолеты и модули для КАБов: новые подробности удара по аэродрому в РФ
- Горела стоянка самолетов и склад топлива: появились снимки аэродрома "Бельбек" после атаки
- ВСУ "приземлили" два российских самолета и один вертолет
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред