Пропагандисты РФ заявили о разработке ракеты "Искандер-1000": что о ней известно

Новый образец ракетного вооружения может иметь дальность стрельбы до 1000 километров и доработанную боевую часть.

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В России могут работать над ракетой дальностью до 1000 километров / Коллаж: Главред, фото: flickr

Один из российских пропагандистских ресурсов заявил о работах баллистической ракетой под условным неофициальным обозначением "Искандер-100". Впервые соответствующий образец вооружения был замечен еще в мае 2024 года на кадрах видео к 78-летию ракетного полигона "Капустин Яр".

Пропагандисты страны-агрессора РФ утверждают, что доступных данных по ракете пока мало. Известна лишь заявленная дальность стрельбы до тысячи километров и коэффициент вероятного отклонения от цели от 5 метров.

Масса доработанной БЧ неизвестна, однако там якобы используется автономная инерционная система наведения, вероятно, с системой коррекции по данным спутниковой навигации и радиолокационным наведением по карте местности в районе цели на финальном этапе полета.

видео дня

В "Искандер-1000" также якобы имеется конструктивное сходство с баллистической ракетой 9М723 к ОТРК "Искандер". Пропагандисты утверждают и о возможности использования штатной пусковой к "Искандеру".

Вероятнее всего, заявление об "Искандере-1000" появилось не спроста, а на фоне угроз РФ развернуть ракеты средней дальности наземного базирования, что Кремль сделал еще в 2019 году. Это привело к приостановке действия соглашения РСМД.

Однако исключать то, что агрессор Россия действительно работает над направлением собственной баллистической ракеты к ОТРК "Искандер" не стоит. Ведь у врага был опыт использования северокорейских баллистических ракет KN-23 для ударов по Украине в начале 2024 года, которые во время испытаний показали дальность пуска до 900 километров.

Ракетный потенциал России и удары по Украине

Недавно представитель Военно-Морских сил ВСУ, капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук заявил о том, что в ближайшее время страна-агрессор Россия планирует новую массированную комбинированную атаку по Украине.

Ранее стало известно, что противник пользуется ситуацией, пока украинские силы не имеют современной западной авиации, которая бы патрулируя воздушное пространство Украины, дополняла возможности наземных зенитно-ракетных комплексов и радарных установок.

Напомним, в ближайшее время уровень ракетных обстрелов Украины скорее всего сохранится таким, каким он был в течение предыдущих месяцев. Армия страны-агрессора России не оставляет намерений атаковать Киев с воздуха и, вероятно, работает над усовершенствованием своих атак.

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