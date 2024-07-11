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По какому городу РФ больше всего одновременно выпускала ракет - Коваленко

Яна Ставская
11 июля 2024, 22:43
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Россия использовала против украинцев целый арсенал ракет.
удар по Адонису
РФ применила около 80 ракет по Украине с начала июля / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Адонис

Только за первую треть июля Россия применила по Украине 73 средства поражения, из которых было сбито 49, сообщил OSINT-аналитик Александр Коваленко.

Экспертом отмечено использование врагом ракет Х-101/555, КРМБ "Калибр", Х-59/69, Х-47М2 "Кинжал", 3М22 "Циркон", Х-22, Искандер-М, Искандер-К и другие — неустановленные — средства.

Самый интенсивный день применения Россией ракет был 8 июля, когда РФ умышленно попала, в том числе, по детской больнице Охматдет в Киеве.

видео дня

В тот день оккупанты применили 44 ракеты, из которых 33 сбили Силы обороны, напоминает Коваленко.

"Все остальные эпизоды — это одиночные обстрелы ракетами Х-59/69, 9М723 и т.д", — уточнил он.

За указанный период самым интенсивным местом единовременных ударов стал Киев, но в течение трети июля интенсивность ударов была высокая по Днепропетровской, Полтавской, Одесской областям.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Удары по Украине — последние новости

В четверг вечером, 11 июля, Россия снова выпустила по Украине "Шахеды" и крылатые ракеты. Взрывы прогремели в Киевской и Хмельницкой областях. Все КР в итоге были уничтожены в районе Староконстантинова, где базируется один из военных аэродромов ВСУ.

Под Киевом ПВО работала по российским дронам.

Кроме того, была информация о пролете "Шахедов" на территорию Беларуси, из-за чего армии Лукашенко пришлось поднимать авиацию.

Последний массированный — и самый кровавый — удар пришелся на 8 июля. Тогда РФ умышленно выпустили крылатые ракеты по больницам Киева и по гражданским объектам в других городах.

В результате массированного удара РФ по Украине в понедельник, 8 июля, погибли 44 человека, еще 196 человек получили ранения.

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