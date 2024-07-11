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В Киеве и ряде областей тревога: Украину атакуют шахеды и крылатые ракеты

Ангелина Подвысоцкая
11 июля 2024, 20:32обновлено 11 июля, 21:36
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Часть российских ракет и беспилотников были запущены из Курской области через Сумщину.
В Киеве и ряде областей тревога: Украину атакуют шахеды и крылатые ракеты
Российские оккупанты атаковали Украину ракетами и шахедами / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, uk.wikipedia.org

Российские оккупанты запустили свои "Шахеды" и крылатые ракеты. Они уже залетели в воздушное пространство Украины, в ряде областей объявлена тревога. Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

Сначала шахеды залетели в Украину из Курской области. Они пролетели транзитом Сумскую область и двигались в направлении Киевской, Полтавской и Черниговской областей.

атака рф
Российские оккупанты атаковали Украину ракетами и шахедами / фото: скриншот

Что касается ракет, то они также летели через Сумскую область в направлении Киевской, Черниговской и Полтавской областей. Позже стало известно, что ракеты долетели до Житомирской и Винницкой областей, придерживаясь западного направления.

видео дня
атака рф
Российские оккупанты атаковали Украину ракетами и шахедами / фото: скриншот

Российские беспилотник подлетел к Киеву со стороны востока.

Также сообщается, что ракеты подлетают к Староконстантинову в Хмельницкой области. Там могут быть слышны взрывы. Сообщается о трех группах российских ракет в этом направлении.

атака рф
Российские оккупанты атаковали Украину ракетами и шахедами / фото: скриншот

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Что такое дрон Shahed / Инфографика: Главред

Массированный ракетный удар РФ по Украине 8 июля - последние новости по теме

В понедельник утром, 8 июля, РФ нанесла массированный удар по Украине, взрывы прогремели во многих регионах. В Киеве попадание было по корпусам детской больницы "Охматдет" в Шевченковском районе. Также в пабликах появилось множество фотографий и видеороликов, на которых видны разрушения в одном из корпусов этого медучреждения.

Пострадали от атаки РФ также другие районы столицы - повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о спасательной операции после удара РФ. Он отметил, что количество погибших возросло до 38, ранены - 190 человек.

Недавно стало известно об именах пилотов, которые ударили по детям в Охматдете. Отмечается, что аналитики интернет-сообщества Molfar идентифицировали пилотов МИГ, военных из воинской части 06987 аэродрома базирования "Энгельс" и воинской части 33310 из "Шайковки".

  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt

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