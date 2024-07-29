РФ выбрала новые цели и готова массированно бить по Украине: СМИ узнали детали

Россия практически завершила подготовку к новому массированному удару по территории Украины.
Вероятно, враг будет акцентироваться на энергетике и транспортной инфраструктуре, в том числе в аэродромах, сообщили источники LB в Силах обороны.
В сообщении отмечается, что готовность к нанесению ударов во врага наблюдается еженедельно, а энергетика и транспортная инфраструктура уже давно являются его целями.
Как уточняют авторы материала, на прошлой неделе враг совершал тренировочные вылеты самолетов Ту-160 в формате, близком к отработке ударов по Украине.
"Это свидетельствует о возможной подготовке россиян к привлечению таких самолетов для ударов", - говорится в статье.
Также подчеркивается, что на прежнем уровне остается риск поражения наземных объектов на территории Украины, в частности, для Киева и областных центров северных и западных областей.
Что такое крылатая ракета?
Крылатая ракета (КР) — ракетное оружие однократного запуска, наземного, воздушного и морского базирования, траектория полёта которого определяется аэродинамической подъёмной силой крыла, тягой двигателя и силой тяжести.
В настоящее время является беспилотным оружием, сообщает "Википедия".
Ракетные удары РФ по Украине - последние новости
В понедельник утром, 8 июля, РФ нанесла массированный удар по Украине, взрывы прогремели во многих регионах. В Киеве попадание было по корпусам детской больницы "Охматдет" в Шевченковском районе. Также в пабликах появилось множество фотографий и видеороликов, на которых видны разрушения в одном из корпусов этого медучреждения.
Позднее стало известно, что в результате ракетного удара в Днепровском районе повреждено многоэтажное здание медцентра. В результате атаки РФ 4 погибших, еще 3 травмированы, произошло частичное разрушение здания.
Минобороны России отреагировало на кровавые последствия своих ракетных ударов по гражданским объектам Киева, в частности по детской больнице "Охматдет", и других городов в понедельник, 8 июля. Всю вину в убийстве гражданского населения Россия, естественно, переложила на украинскую ПВО.
Как сообщалось, в результате ракетной атаки РФ по Кривому Рогу известно о десятках раненых, кроме того, по данным Совета обороны города, предварительно - 10 погибших.
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