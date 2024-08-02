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Оккупанты атаковали Одессу, в городе прогремели взрывы: что известно

Алёна Воронина
2 августа 2024, 14:45обновлено 2 августа, 15:15
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О взрывах сообщил городской голова. Перед этим было предупреждение об угрозе использования оккупантами баллистики.
Оккупанты атаковали Одессу, в городе прогремели взрывы: что известно
В Одессе прогремели взрывы во время тревоги/ коллаж: Главред, фото: facebook.com/pavlogradmrada, скриншот из видео

В Одессе днем в пятницу, 2 августа, прогремели два взрыва. Перед этим в Одесской области, а также в ряде других областей на юге, востоке и в центре Украины была объявлена воздушная тревога.

О взрывах в Одессе сообщил мэр города Геннадий Труханов в Telegram. Первый раз о звуках взрывов в областном центре городской голова сообщил в 13:56, второй раз - в 14:29.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер призвал жителей области находиться в укрытиях до отбоя тревоги и подчеркнул, что продолжает сохраняться угроза ракетного удара.

видео дня

"Одесса и Одесский район, находитесь, пожалуйста, в укрытиях до отбоя! Это важно! Угроза ракетного удара", - подчеркнул глава ОВА.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что есть угроза применения баллистического вооружения.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", - говорится в сообщении Воздушных сил.

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Ранее жителей Херсонской области предупредили об опасности 2 августа. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин предупредил, что россияне помешаны на символизме, поэтому могут устроить массированный обстрел в пятницу, 2 августа, когда в РФ празднуют "день ВДВ" (воздушно-десантных войск).

Также ранее сообщалось, что Россия вечером 1 августа выпустила ракеты по Украине - взрывы прогремели в двух городах - в Кропивницком и Николаеве. По утверждению мониторинговых каналов, Россия осуществила пуски с мыса Фиолент.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия применила во время атаки на Киев "звездный удар". Романенко напомнил, что Киев ночью 31 июля одновременно атаковали со всех сторон.

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